מי מילא את מקומו של הגר"י זכריה זצ"ל במסירות השיעור ב'רמת שלמה'?

בימי החנוכה היו מתאספים מתפללי בית הכנסת 'מדרש אברהם' ברמת שלמה, לשמוע דבר ה' זו הלכה, מפי הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, השנה, לאור הסתלקותו לשמי מרום לפני מספר חודשים, מילא את מקומו הגאון רבי אופיר מלכא, שמסר את השיעור בטוב טעם ודעת כשהציבור שותה בצמא את דבריו | צפו בתיעוד (חרדים) 

הגאון רבי אופיר מלכא בשיחה בביהמ"ד "מדרש אברהם" (צילום: באדיבות המצלם)

לרגל ימי החנוכה הגיע הגאון רבי אופיר מלכא לבית המדרש "מדרש אברהם" בשכונת רמת שלמה בירושלים ומסר שיעור מיוחד בענייני החנוכה.

את השיעור מסר הרב במקום רבה של הקהילה אשר במשך שנים היה מוסר שיעור מיוחד לחנוכה, הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל ראש ישיבת 'לב אליהו' שהלך לעולמו לפני כשלושה חודשים.

בדבריו ציין הגר"א מלכה את עמקותו של ראש הישיבה זצ"ל אשר זכה לצקת מים ע"י גדולי הדור ראשי ישיבת 'פורת יוסף' הגר"י צדקה והגרב"צ אבא שאול זצ"ל.

קודם דברי הגר"א מלכא נשא דברים הגאון רבי ישי שרגא חתנו של ראש הישיבה זצ"ל אשר הוכתר לשמש כרב קהילת 'מדרש אברהם' עם הסתלקותו של ראש הישיבה.

הגאון רבי אופיר מלכא בשיחה בביהמ"ד "מדרש אברהם" (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי אופיר מלכא בשיחה בביהמ"ד "מדרש אברהם" (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי אופיר מלכא בשיחה בביהמ"ד "מדרש אברהם" (צילום: באדיבות המצלם)
הגאון רבי אופיר מלכא בשיחה בביהמ"ד "מדרש אברהם" (צילום: באדיבות המצלם)

