הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור מיוחד ורב רושם בכולל לדיינות משכן שרה שבהר חוצבים בירושלים.

בדברים שנשא התייחס בכאב לגזירות כנגד עולם התורה ואמר כי אנחנו נמצאים בשעת מלחמה ויש אנשים שדווקא בתקופה הזאת מנסים להצר את רגליהם של בני התורה. הראשל"צ אמר כי זה נובע מכך שלא מבינים את משמעות לימוד התורה שרק היא מגינה על עם ישראל.

הראשל"צ המשיך וזעק בכאב: "יש ילדים בקיבוצים שלא יודעים לומר פסוק שמע ישראל וזה דבר שלא יתכן במדינת היהודים. אנחנו כאן בגלל שאנחנו יהודים. נשארנו עם בגלל התורה והמסורת, בלי זה היינו מתבוללים בין הגויים, וכל זה נובע מכיוון שלא יודעים את ערך התורה ולא מבינים". אבל המשיך הראשל"צ. אדרבה, מכח זה אפשר לקרב יותר.

וכאן פנה הראשל"צ לאברכים: "על אף שאתם עסוקים בשעות הסדרים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, מכיוון שבית המדרש שוכן בלב מרכז הייטק שבו שוכנים כחמישה עשר אלף עובדים, עדין מוטלת עליכם החובה לזכות את הרבים ולהפוך את המקום למגדלור של תורה לכל הסביבה עד שהמקום יהיה צר מלהכיל בעז"ה.