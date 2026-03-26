כיכר השבת
מנסים להצר את רגלי בני התורה

"במדינת היהודים יש ילדים שלא יודעים לומר 'שמע ישראל'" | זעקת הראשל"צ בלב ההייטק

הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור חיזוק בכולל לדיינות 'משכן שרה' השוכן בלב מרכז ההייטק בהר חוצבים • בנאום חוצב להבות התייחס הראשל"צ בכאב לגזירות על עולם התורה, זעק על הבורות בקרב ילדי ישראל וקרא לאברכים להפוך את המקום למגדלור של תורה בלב המרכז העסקי • צפו בתיעוד (חרדים)

הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)

הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור מיוחד ורב רושם בכולל לדיינות משכן שרה שבהר חוצבים בירושלים.

בדברים שנשא התייחס בכאב לגזירות כנגד עולם התורה ואמר כי אנחנו נמצאים בשעת מלחמה ויש אנשים שדווקא בתקופה הזאת מנסים להצר את רגליהם של בני התורה. הראשל"צ אמר כי זה נובע מכך שלא מבינים את משמעות לימוד התורה שרק היא מגינה על עם ישראל.

הראשל"צ המשיך וזעק בכאב: "יש ילדים בקיבוצים שלא יודעים לומר פסוק שמע ישראל וזה דבר שלא יתכן במדינת היהודים. אנחנו כאן בגלל שאנחנו יהודים. נשארנו עם בגלל התורה והמסורת, בלי זה היינו מתבוללים בין הגויים, וכל זה נובע מכיוון שלא יודעים את ערך התורה ולא מבינים". אבל המשיך הראשל"צ. אדרבה, מכח זה אפשר לקרב יותר.

וכאן פנה הראשל"צ לאברכים: "על אף שאתם עסוקים בשעות הסדרים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, מכיוון שבית המדרש שוכן בלב מרכז הייטק שבו שוכנים כחמישה עשר אלף עובדים, עדין מוטלת עליכם החובה לזכות את הרבים ולהפוך את המקום למגדלור של תורה לכל הסביבה עד שהמקום יהיה צר מלהכיל בעז"ה.

הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)
הראשל"צ הגר"ד יוסף בשיחתו בכולל לדיינות (צילום: יעקב כהן)

יישר כח עצום למורנו הרב דוד יוסף שיתברך בכל מילי דמיטב אמן.
יואל יצחקי

