הידורי פסח בבירה מהמכונות ועד הפרשת החלה | זקן ראשי הישיבות בסיור כשרות במאפיית המצות תיעוד מרהיב: זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע אתמול (ד') לסיור הלכתי מפורט במאפיית מצות מכונה בירושלים | במהלך הביקור, עקב ראש הישיבה מקרוב אחר כל שלבי הייצור, בדק בדקדקנות את המכונות ושוחח ארוכות עם צוות המשגיחים על הידורי הכשרות | בסיום הסיור קיים ראש הישיבה מצוות הפרשת חלה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:18