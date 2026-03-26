מהמכונות ועד הפרשת החלה | זקן ראשי הישיבות בסיור כשרות במאפיית המצות
תיעוד מרהיב: זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע אתמול (ד') לסיור הלכתי מפורט במאפיית מצות מכונה בירושלים | במהלך הביקור, עקב ראש הישיבה מקרוב אחר כל שלבי הייצור, בדק בדקדקנות את המכונות ושוחח ארוכות עם צוות המשגיחים על הידורי הכשרות | בסיום הסיור קיים ראש הישיבה מצוות הפרשת חלה (חרדים)
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הגיע אתמול לאפיית מצות מהודרות 'עבודת יד' לקראת חג הפסח | הראשל"צ נטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מהלישה, דרך עריכת המצות ועד להוצאתן מהתנור וקיום מצוות הפרשת חלה | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד מרהיב: זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע אתמול (ד') לסיור הלכתי מפורט במאפיית מצות מכונה בירושלים | במהלך הביקור, עקב ראש הישיבה מקרוב אחר כל שלבי הייצור, בדק בדקדקנות את המכונות ושוחח ארוכות עם צוות המשגיחים על הידורי הכשרות | בסיום הסיור קיים ראש הישיבה מצוות הפרשת חלה (חרדים)
אחרי האודישנים שסחפו את כולם, בחלק האחרון של "רבע הגמר", המתמודדים מגיעים אל הישורת המכריעה - מי יעלה לחצי הגמר? | בזה אחר זה הם מתייצבים מול השופטים, לנאום ולהתמודד עם הפרעות ושאלות לא קלות - מי ישרוד ומי ישוב לביתו? | הטאלנט, תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו ברבע הגמר האחרון (הטאלנט)
האם נשב לשולחן ליל הסדר תחת אש? • אלוף במיל' עוזי דיין מזהיר: "אסור לאמריקאים להגיד 'ניצחנו' וללכת הביתה" • המזרחן יוני בן מנחם חושף: זה המדד האמיתי להתמוטטות המשטר בטהרן | וגם, מדוע הסבלנות האיראנית היא הנשק הכי מסוכן שלהם? • ד"ר אבנר סער על אסטרטגית המשא ומתן | יומן מלחמה (אולפן)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תענית בכורות: האם גם נשים מתענות? והאם אפשר להסתפק בשמיעת ה'סיום' בלי לטעום מהסעודה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף, עם הכלה לבית משפחת אלביליא | במהלך הערב נהרו אדמו"רים, רבני ערים וקהל מעריצים גדול לחלוק כבוד למשפחות הרוממות | במעמד החופה כובד הדוד האדמו"ר הבבא ברוך בסידור חופה וקידושין | צפו בתיעוד (חרדים)
ליל הסדר תשפ"ו לא יהיה דומה לאף ליל סדר אחר, הילדים יגיעו לשולחן עם כיסים נפוחים - לא מאגוזים, אלא מקושיות | למרות הניצחונות המזהירים והניסים הפוקדים אותנו בכל עת ושעה, הילדים מחכים שאבא יענה להם על שאלות שרק לילדים יש את האומץ לשאול | האם הגדי ב'חד גדיא' אשם, והאם מלאך המוות חלילה צודק? קריאה חדשה בפיוט עתיק שעונה על הכל | "ואתא הקדוש ברוך הוא" (מגזין כיכר)
"התוכנית הייתה להתנתק מהמשפחה, מהקהילה ומהחברים, בשביל להתחיל פרק חדש לגמרי בחיים: להיות חלק מהמיינסטרים החרדי. "המיינסטרים החרדי", מבחינתם, היה שם קוד לאשכנזים" | סיפורה של נערה בשידוכים עם סוד שמור (זוגיות)
ביקור הוד ערך השבוע הגאון רבי יצחק זילברשטיין בקרב הקהילה החרדית ברחובות • עם הופעתו למעמד קבלת הפנים נשמעה התרעה, והרב הורה להפסיק את התזמורת ולומר תהילים • חבר המועצת הגרא"י קוק קיבל את פניו בהתרגשות • צפו בתיעוד מסכם מהמעמד הכביר לכבודה של תורה (חרדים)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור חיזוק בכולל לדיינות 'משכן שרה' השוכן בלב מרכז ההייטק בהר חוצבים • בנאום חוצב להבות התייחס הראשל"צ בכאב לגזירות על עולם התורה, זעק על הבורות בקרב ילדי ישראל וקרא לאברכים להפוך את המקום למגדלור של תורה בלב המרכז העסקי • צפו בתיעוד (חרדים)
לפניכם תיעוד מרהיב מרגעים מרוממים של תחילת חודש ניסן בצילו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | החל ממעמד ברכת האילנות ברוב עם בחצר בית המדרש, ועד לאפיית המצות המהודרות וחלוקתן לתלמידיו האהובים שעברו להתברך בחמימות לקראת החג, כשהוא מקדיש לכל אחד מילה טובה וברכה אישית מתוך חיבה יתירה (חרדים)
גם במרחק אלפי קילומטרים, המתרחש בארץ ישראל מעסיק את הקהילה במיאמי יותר מתמיד | ראש מרכז 'התחברות' הגיע לסדרת שיעורים וחוגי בית בהשתתפות מאות צעירים | "הקשר של הישראלים בתפוצות למה שקורה בבית חזק מאי פעם" (חרדים)
הגר"ד לאו קיבל בברכה את יו"ר התאחדות העובדים הזרים בישראל, אלדד ניצן, במעמד מכירת החמץ המסורתי | "ישנה חשיבות רבה בשמירה על המסורת גם בקרב המגזר העסקי והיצרני בישראל", אמר הגר"ד לאו | אלדד ניצן: "אנו גאים להמשיך במסורת המכירה ולהבטיח את כשרות הפעילות לקראת חג הפסח"
בעיצומה של מבצע 'שאגת הארי', הורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לייסד ישיבת 'בין הזמנים' בחודש ניסן בשכונת 'רמות' בירושלים • ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הופיע בהדרו למסור את שיעור הפתיחה לפני מאות הבחורים • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, מסר אמש שיעור בפני מאות תלמידיו, כשהוא עורך לפניהם 'סדר' חי ומפורט עם קערה ערוכה על כל סימניה | במהלך השיעור הרחיב ראש הישיבה על כוחו של ליל הסדר להחזיר גם את הבנים הרחוקים ביותר אל 'בית אבא' | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (חרדים)
