עם הסרת מגבלות ההתגוננות נערכו צוותי החינוך והטיפול של רשת "פרח" לפתיחת המוסדות בפעילות שגרה מלאה | גם בתקופת סגירת המוסדות, שמרו הצוותים על קשר רציף עם עשרות אלפי התלמידים באמצעות למידה מרחוק | מנכ"ל הרשת הרב משה שטיין: "שמחים לחזור לשגרה ולמפגש האישי המהווים בסיס לקידום הילדים" (חרדים)
מהפכת 'בין הזמנים': מיזם 'שטייגען פסח' של ארגון 'שבתי' ביוזמת סגני רה"ע הרב שלומי אלחרר והרב אליהו שושן סחף כאלפיים מבחורי הישיבות לעשרה מוקדי לימוד ברחבי העיר | מערך מלגות ופרסים יוקרתיים לצד חוברות לימוד ושיעורי עומק | חברי הסיעה זכו לשבחים מפיהם של רבני העיר על היוזמה ועל ההתמסרות למשפחות הנפגעים והמפונים: "מסירותכם ראויה לכל שבח" (חרדים)
קבוצה מהפלג הפגינה ליד לשכת הגיוס בירושלים וניסו לחסום את תנועת הרכבת הקלה ברחוב יפו. כוחות משטרה הדפו אותם מהמסילה | צפו בתיעוד: שוטרים חוצצים בין צעירים השואגים קריאות ובין הרכבת, שממשיכה לנסוע (חרדים)
עו"ד שרגא - מהתנועה לאיכות השלטון, שהגיש את העתירה נגד הממשלה בכך שהיא מקיימת את פסיקת בג"ץ בנוגע לגיוס בחורי ישיבות ואברכים - התפרץ לעבר השופט סולברג בדיון הסוער: "אמרתי לך שעובדים עליך!" • העותרים דרשו צווי מעצר על השרים • 15 מפגינים נעצרו בתל השומר | סיקור נרחב מהדיון (חרדים)
עם תום י"ב חודש להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל המונים פקדו את ציונו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק | בצהרי היום נערך מעמד תפילה וזעקה ומרכזי בציונו | בערב נערכה בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' עצרת זכרון מרכזית לכבודו בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל| סיקור ותיעוד (חרדים)
הצעיר הנעדר בן ה-17, בן למשפחה חרדית, שנעדר מאז סוף השבוע לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, עדיין לא נמצא. במהלך הלילה צפויים עשרות מתנדבים לסרוק לאורך החוף. בבוקר עם אור ראשון יבוצעו גם צלילות | כך נראים החיפושים (חרדים, בארץ)
לכוד חולץ הערב משריפה שפרצה בדירה בעיר החרדית מודיעין עילית במרכז הארץ | חשד כי כשל בקורקינטים חשמליים הם הגורם לפרוץ השריפה |צוותי החירום שהגיעו לזירה פעלו לכיבוי השריפה וסרקו אחר לכודים נוספים (חרדים, בארץ)
אלפי בני תורה ותושבי אשדוד ליוו ביום חמישי האחרון למנוחות את מקים עולה של תורה, הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, ראש ישיבת "עטרת צבי", שהלך לעולמו והוא בן 94 | במסע הלוויה הכואב, שיצא מבניין הישיבה, נפרדו ממנו בשורת הספדים מרטיטים גדולי הרבנים וכן בניו החשובים| צפו בגלריה מסכמת ממסע ההלוויה (חרדים)
מעמד נדיר באשדוד: האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא, הממעט להופיע בציבור, ערך הילולא מרכזית לזכר אביו בבא מאיר • האורח המרכזי, חבר מועצת חכמי התורה רבי יהודה כהן, ריגש את ההמונים בעדויות מכלי ראשון על קדושת בעל ההילולא • צפו בתיעוד (חרדים)
אלפים מבני ישראל, ובראשם גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות נהרו במהלך חג הפסח האחרון אל שכונת 'הר נוף', להקביל פני רבו ברגל אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • שליחו האישי של האדמו"ר מתולדות אהרן הופיע בערב החג, והתשובה ההלכתית לאדמו"ר מפינסק קרלין • סיכום וסיקור ענק (חרדים)
צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו בצהרי השבת טיפול ראשוני מציל חיים לילד כבן 9, שנפל מגובה של כארבעה מטרים בעת שטיפס על סולם במתקן שעשועים ברחוב מפעל הש"ס בביתר עילית. הילד, שסבל מחבלות קשות בפלג גופו העליון, פונה במצב קשה לחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים (בארץ)
0 תגובות