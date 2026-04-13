תחת עוצר לילי בין סמטאותיה של הכפר הערבי | אלפים בהילולת יהושע בן נון אלפי בני אדם הגיעו הלילה (בין ראשון לשני) לתפילה בקבר יהושע בן נון שבכפר כיפל חארס בשומרון, לציון יום פטירתו | הכניסה התאפשרה תחת אבטחה של כוחות צבא ומשטרה, כאשר על הכפר הוטל עוצר לילי ותנועת התושבים המקומיים הוגבלה למספר שעות כדי לאפשר את הגעת המתפללים בבטחה | במהלך הלילה זרמו אלפים אל תוך הכפר | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מההיערכות בדרכים המובילות לציון, השמירה ההדוקה ואת רגעי השיא של התפילה ההמונית בלב הכפר הפלסטיני (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:21