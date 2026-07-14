המוני בית ישראל ציינו אתמול (שני) את יום ההילולא ה-14 של פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. במהלך יום ההילולא פקדו אלפים את קברו במרומי הר המנוחות בירושלים, כדי להעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט ביום הגדול.

בנו, הגאון רבי בנימין דוד אלישיב מסר שיעור מיוחד בכולל "תפארת בחורים", בשילוב סיום מסכת שנערכה במקום.

במעמד השתתף גם המקובל הגאון רבי יעקב הלל, ראש ישיבת "אהבת שלום", שנשא שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת בפני האברכים. כמו כן השתתף במעמד הרה"ג רבי יצחק לוין, מתלמידיו המובהקים של בעל ההילולא, שהעלה קווים וזכרונות מדמותו של פוסק הדור.

בנוסף, מסר הגרב"ד אלישיב שיעור תורני מיוחד בפני בחורים מחוץ לארץ, וזאת במסגרת השיעור השבועי הקבוע המתקיים מדי מוצאי שבת קודש.

במהלך היום פקד הגרב"ד אלישיב את הציון הקדוש בהר המנוחות. אל התפילה המרגשת הצטרף גם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, ויחדיו העתירו לישועת הכלל והפרט בימים קשים אלו.