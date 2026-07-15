המונים מתושבי שכונת רמות ד' בירושלים נהרו למעמד כבודה של תורה מרומם, שנערך בהיכל בית הכנסת ובית המדרש 'שולחן ערוך' בשכונה, הפועל תחת הנהגתם של הרב רפאל שרבאני ובנו הרב משה שרבאני. אורח הכבוד שפיאר את המעמד היה הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

במהלך הביקור קבע הראשל"צ מזוזה בפתחו של היכל בית המדרש, המשמש כמגדלור של תורה בשכונה ובו נשמע בכל מוצאי שבת השיעור השבועי המרכזי. לאחר מכן מסר הראשל"צ שיעור הלכתי מעמיק בפני הקהל הגדוש שמילא את המקום. בדבריו הביע הראשל"צ התפעלות עצומה מהתפתחות המוסדות, וחיזק בחום את ידי העוסקים במלאכה ואת שלל הפעילויות התורניות המונגשות לתושבי האזור. בהמשך השיחה שיתף הראשל"צ את הנוכחים בזיכרונות עבר והזכיר בערגה את קשרי הידידות העמוקים שהיו קיימים בין אביו, הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, לבין חכם משה שרבאני זצ"ל, ידידות שהמשיכה כעת גם לדורות הבאים הממשיכים להרביץ תורה ולפאר את כותלי בית המדרש.