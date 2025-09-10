ברוב פאר והדר ובמעמד רב רושם, נערך בעיר התורה והחסידות בני ברק, מעמד כבוד התורה לרגל סיום הלכות שבת והלכות טהרה, ע"י אברכים מצטיינים מרשת הכוללים "תורת יצחק" - "עץ חיים", בראשות הרבנים הגאונים הרב משה מנחם והרב נתנאל דור. האברכים סיימו בהצלחה מסלול הלכתי מקיף על ההלכות הנ"ל, לאחר שעמלו לילות כימים על לימוד מעמיק.

המעמד כובד בנוכחותם של גדולי ישראל רבים שהגיעו לחלוק כבוד לתורה ולמעמד המרומם. בין המשתתפים היו הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין והפוסק הגאון רבי עמרם פריד, לצד רבנים, דיינים ומורי הוראה נוספים. כולם נטלו חלק פעיל ברוממות התורה ובייקרה.

הראשל"צ הגר"ד יוסף הדגיש בנאומו את החובה הקדושה של לימוד ההלכה בעיון יסודי, החל מסוגיות התלמוד והראשונים ועד לבירור ההלכה למעשה.

במהלך הערב חילק הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס תעודות הוקרה לאברכים ושיבח את מעלת לימוד התורה הלכה למעשה.

המעמד המיוחד נחתם בריקודים סוערים של שמחה, בהם רקדו האברכים יחד עם הרבנים, מתוך התרגשות גדולה ושמחת המצווה.