המחאה שהציתה מתח

חסידי גור הפגינו ברחובות ערד, ראש העיר זעם: "במקום להתפלל לחטופים"

מאות חסידי גור מהעיר ערד התאספו בערב ראש חודש  אלול לעצרת תפילה המונית ברחובה של עיר, נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל | ראש העיר שכידוע נבחר בזכות הקולות של החסידים, מתח ביקורת על העיתוי לאור המצב הביטחוני והחטופים בעזה.| צפו בתיעוד (חסידים)

עצרת תפילה לביטול גזירת הגיוס בערד (צילום: יהושע פרוכטר)

מאות חסידי גור בערד התאספו ביום חמישי האחרון - ערב ראש חודש אלול מוקדם, לעצרת תפילה המונית ברחובה של עיר, במחאה על גזירת הגיוס המאיימת על בני הישיבות. במהלך העצרת, נסגרו חנויות רבות בעיר, וחסידים מכל רחבי הארץ הגיעו להשתתף במעמד התפילה.

ראש העיר ערד, יאיר מעיין, שכזכור נבחר רק בזכות הקולות של החסידים, הביע זעם על קיום העצרת, במיוחד לאור המצב הביטחוני הרגיש, וטען כי במקום להתפלל לשחרור החטופים ולהצלחת חיילי המילואים, מקיימים עצרת כנגד הגיוס לצה"ל.

העצרת בערד מצטרפת לשורת מחאות ועצרות תפילה שנערכו לאחרונה ברחבי הארץ על ידי רוב קהילות הקדושות בארץ, במחאה על גזירת הגיוס.

עצרת תפילה לביטול גזירת הגיוס בערד (צילום: יהושע פרוכטר)
10
ראש העיר צודק! בפרט חסידות גור ששנים התגייסו לצה"ל, עד שהגיע יואלי לנדא וחינך אותם....
איש יהודי
9
הקהילות הקדושות באמת מוסרות את הנפש כנגד הקמים עלינו, ולא הולכות כעדר לטבח. כעת מובן עוד יותר אסון השואה, ואיך כ"כ הרבה יהודים העדיפו להירצח העיקר לא לעלות תארץ
יוסף יצחק
60% התבוללות באירופה הביאה את השואה וכן מסיבת הזימה עם חילול שבת וחג וע"ז הביאה את האסון האחרון...לומדי תורה וצדיקים הם ההצלה ולא הבעיה
נונו
8
הזויים
ארי
ממש לא..לומדי תורה הם ההצלה
לא
7
יש התעוררות גדולה בציבור החרדי לצאת לרחובה של עיר למחות על גזירת הגיוס.
אברך בן תורה מבני ברק
מסכים
נכון
כל הכבוד חשוב ביותר מי שעוסק בתורה יומם וליל חייב לקבל פטור מגיוס.
שי
באיזה זכות לא תשרתו בצבא
יוסי
6
אשריהם צדיקים כן ירבו.
יהודי
5
צודק 100 אחוז בושה וחרפה כאילו הם לא תושבי המדינה אבל מעניין הם איימו שייעזבו את הארץ למה עד עכשו לא עזבו הכל איומים מי יפנק אותם כמו בארץ שעושים מה שרוצים אוכלים שותים מטיילים הולכים לחוף שרתון והילטון בניגוד לדעת הרבנים הכל טוב
ישראל
4
שראש העיר ייכנס לבית כנסת ויראה איך מתפללים שלוש פעמים ביום על החזרת חטופים..... ואנו נצא לרחובה של עיר מול אלו שלא טועמים טעם בית כנסת לתורה ולתפילה...
י ק
3
אני חובש כיפה סורגה ולא שייך למגזר החרדי, עשיתי צבא ומילואים במשך כ- 20 שנה סך הכל. עם זאת אני ורבים כמוני חושבים שלומדי תורה הם ההצלה, אין שום בעיה שמי שעוסק בתורה יומם וליל יקבל פטור מגיוס ואת כל ההטבות הניתנות לחיילים ! החרדים מסוגלים לעשות את מה שאנחנו לא מסוגלים וצריך להכיר בזה ובמעלתם הגדולה.
שי
2
ראש עירייה טיפש ועלוב ,בנית אותם הם בנו אותך ,מה חשבת? טיפש שכמותך ,בהמה
לירון
1
מוטב שיתפללו מאשר יחסמו כבישים.
שמיל

