מאות חסידי גור בערד התאספו ביום חמישי האחרון - ערב ראש חודש אלול מוקדם, לעצרת תפילה המונית ברחובה של עיר, במחאה על גזירת הגיוס המאיימת על בני הישיבות. במהלך העצרת, נסגרו חנויות רבות בעיר, וחסידים מכל רחבי הארץ הגיעו להשתתף במעמד התפילה.

ראש העיר ערד, יאיר מעיין, שכזכור נבחר רק בזכות הקולות של החסידים, הביע זעם על קיום העצרת, במיוחד לאור המצב הביטחוני הרגיש, וטען כי במקום להתפלל לשחרור החטופים ולהצלחת חיילי המילואים, מקיימים עצרת כנגד הגיוס לצה"ל.

העצרת בערד מצטרפת לשורת מחאות ועצרות תפילה שנערכו לאחרונה ברחבי הארץ על ידי רוב קהילות הקדושות בארץ, במחאה על גזירת הגיוס.