הרבי חילק משקה לחסידים | שמחה גדולה בקריית גת, האדמו"ר מקרעטשניף השיא את בנו

מאות חסידי קרעטשניף קרית גת חגגו בקול רינה ותודה והמון חוגג, נישואי החתן, בנו של האדמו"ר, אשר לראשונה נחגגה במרכז החסידות בק"ג בהשתתפות עשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו מכל הארץ לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה שסחפה מאות לפסגות רמות של התעלות (חסידים) 

שמחת בית קרעטשניף קריית גת (צילום: שוקי לרר)

ברוב שמחה וצהלה ששו ושמחו תושבי קרית גת חסידים ואנשי מעשה בשמחת ה הגדולה לבן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, החתן הרב בנימין עם נכדת האדמו"ר מקאמארנא בית שמש.

הקבלת פנים ומעמד החופה נערכו במרכז החסידות בשכונת 'רמות דוד' כשהחופה הוקמה סמוך ונראה לבית האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל' מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, כשבסידור קידושין כובד הדוד הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף.

סעודת החתונה ומעמד המצווה טאנץ נערכה באולם רחב בעיר, משך החתונה הופיעו אדמורי"ם ורבני העיר לצד אישי ציבור ופוליטיקאים וקהל ענק של חסידים ומעריצים לברך ולהתברך מפי האדמו"ר, מחזה מיוחד נרשם בעת שהאדמו"ר ירד מבימת הכבוד באמצע הסעודה והחל להסתובב בין מאות המסובים ולחלק 'משקה' לברך ולהתברך בברכת 'לחיים',

מעמד המצווה טאנץ נמשך שעה ארוכה כשקודם שוררו ברוב רגש ניגוני התעוררות כהכנה ואחר רקד האדמו"ר עם הגארטיל ועם בנו החתן לקול מצהלות החסידים.

