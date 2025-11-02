ברוב שמחה וצהלה ששו ושמחו תושבי קרית גת חסידים ואנשי מעשה בשמחת החתונה הגדולה לבן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, החתן הרב בנימין עם נכדת האדמו"ר מקאמארנא בית שמש.
הקבלת פנים ומעמד החופה נערכו במרכז החסידות בשכונת 'רמות דוד' כשהחופה הוקמה סמוך ונראה לבית האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל' מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, כשבסידור קידושין כובד הדוד הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף.
סעודת החתונה ומעמד המצווה טאנץ נערכה באולם רחב בעיר, משך החתונה הופיעו אדמורי"ם ורבני העיר לצד אישי ציבור ופוליטיקאים וקהל ענק של חסידים ומעריצים לברך ולהתברך מפי האדמו"ר, מחזה מיוחד נרשם בעת שהאדמו"ר ירד מבימת הכבוד באמצע הסעודה והחל להסתובב בין מאות המסובים ולחלק 'משקה' לברך ולהתברך בברכת 'לחיים',
מעמד המצווה טאנץ נמשך שעה ארוכה כשקודם שוררו ברוב רגש ניגוני התעוררות כהכנה ואחר רקד האדמו"ר עם הגארטיל ועם בנו החתן לקול מצהלות החסידים.
