וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ הרבי חילק משקה לחסידים | שמחה גדולה בקריית גת, האדמו"ר מקרעטשניף השיא את בנו מאות חסידי קרעטשניף קרית גת חגגו בקול רינה ותודה והמון חוגג, נישואי החתן, בנו של האדמו"ר, אשר לראשונה נחגגה במרכז החסידות בק"ג בהשתתפות עשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו מכל הארץ לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה שסחפה מאות לפסגות רמות של התעלות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:43