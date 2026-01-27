מאות חסידי לעלוב והמוני עמך בית ישראל שבו בימים האחרונים ממסע הקודש לעיירת לעלוב שבפולין, שם הסתופפו ביומא דהילולא קדישא של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בצילו הקדוש של האדמו"ר מלעלוב. השנה קיבלה ההילולא נופך של שמחה מיוחדת, עם שילוב שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לחתנו הרב אפרים פישל פלדמן, בנו של הנגיד הויז'ניצאי הרב אהרן אליהו פלדמן)\.

במהלך הטיש המרומם שערך האדמו"ר ביום ההילולא, נרשמו רגעים של דבקות עילאית. המצפים לישועה פצחו בריקודים נלהבים על השולחנות, כמנהג המקום וכהשתטחות על סגולה בדוקה להיוושע בכל מילי דמיטב בזכות הילולא דצדיקא. האווירה בעיירה הפולנית הייתה מחשמלת, כאשר צלילי הניגונים הלעלובאים בקעו מן ההיכל והפיחו חיים במקום שבו פעל הרה"ק רבי דוד זי"ע.