כיכר השבת
פְּנֵי הַמִּזְרָח עַד שֶׁבְּחֶבְרוֹן

בראשות רבי אלימלך: אלפים במעמד התעוררות מרטיט בקברי האבות

מעמד תפילה והתעוררות נערך ביום חמישי האחרון - ער"ח אלול מוקדם, בקברי אבות שבמערת המכפלה בחברון, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שעורר את הקהל בתפילת רבים לעורר רחמי וזכות אבות לקראת ימי הרחמים והרצון| במעמד נורא ההוד תקעו בשופרות, והגה"צ ירד לפני התיבה בקול רעש גדול | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם א. אייזנבאך (חסידים) 

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
מערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בתפילה במערת המכפלה (צילום: א. אייזנבאך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

פְּנֵי הַמִּזְרָח עַד שֶׁבְּחֶבְרוֹן

|

התמסרות מיוחדת לתלמידים

|

"החסידים מפספסים את העיקר"

|

דאגה בעולם החסידות

|

מלייקווד למירון - תיעוד ענק

|

הרחבת גבולי הקדושה

||
1

תיעוד מרגעי השיא

||
2

הכרזות דרמטיות בטיש

||
1

תיעוד ענק

|

למעלה מחצי שעה

||
11

תיעוד מהמדשאות הירוקות

||
2

אָנוּ מַשְׁכִּימִים לְדִבְרֵי תּוֹרָה

||
1

שיחה מיוחדת לבנות

||
1

יוגש כיבוד קל ועשיר

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר