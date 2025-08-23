בראשות רבי אלימלך: אלפים במעמד התעוררות מרטיט בקברי האבות
מעמד תפילה והתעוררות נערך ביום חמישי האחרון - ער"ח אלול מוקדם, בקברי אבות שבמערת המכפלה בחברון, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שעורר את הקהל בתפילת רבים לעורר רחמי וזכות אבות לקראת ימי הרחמים והרצון| במעמד נורא ההוד תקעו בשופרות, והגה"צ ירד לפני התיבה בקול רעש גדול | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם א. אייזנבאך (חסידים)
תיעוד ענק מסדר יומו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה במחנה הקיץ של המתיבתא בפארקסוויל, במהלך הימים העביר האדמו"ר שיעורי תורה והקדיש זמן אישי לתלמידים | ימים של התעלות רוחנית מיוחדת לתלמידי החסידות (חסידים)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין עורר סערה בדברים שנשא על לימוד פנימיות התורה, וטוען כי ה'מזרוחניקים' והמודרנים מעמיקים יותר מהחסידים בהבנת התורה | בעוד שהציבור החרדי נוטה להתרכז בלימוד התורה הנגלית, הרי שהמודרנים והדתיים הלאומיים משקיעים משאבים רבים בלימוד פנימיות התורה, פילוסופיה יהודית, ו"מחשבת ישראל" | האזינו לדברים המלאים (חסידים)
האדמו"ר מקאסוב, אשר איתן מושבו בעיר ואם בישראל לייקווד שבארה"ב, שהה בשבועות הקיץ בארה"ק כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל | במהלך שהותו של האדמו"ר ערך מסע הקודש אל קברי הצדיקים במרומי גליל העליון, כשלפני כן פקד את אוהל בית ויז'ניץ בבית העלמין בבני ברק, שם העתיר בתפילה לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | צפו בתיעוד ענק ממסעו של האדמו"ר (חסידים)
ברוב פאר והדר נערך השבוע מעמד הנחת אבן הפינה לבניין הגדול של מוסדות סאטמר בירושלים | המעמד התקיים על פני רחובות הושע-יונה בירושלים, ביומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, ובהשתתפותם של גדולי הדור, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם דוד ארזני (חסידים)
בבני ברק נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בת הרב משה לבין, רב דקהל 'עטרת צבי' - זידטשוב, עב"ג החתן בן האדמו"ר מווערדאן חתן האדמו"ר ממישקולץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים וקהל רב | הצלם דוד ארזני מגיש תיעוד מיוחד מהשמחה (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר ציינו השבוע את הילולת הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | האדמו"ר מסאטמר ערך את ההילולא המרכזית בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל | במהלך הטיש הופתעו החסידים לשמוע כי האדמו"ר ישהה בקרבם ביום הכיפורים הבעל"ט, וכן פרטים חדשים לקראת מסע הקודש של האדמו"ר לאירופה | תיאור וסיקור ענק (חסידים)
רחובות קריית קרעטשניף המתה מאדם השבוע כשמאות חסידים, אדמו"רים ורבנים הגיעו לנחם את האחים האדמו"רים מקרעטשניף ופרמישלאן על פטירת אחותם הרבנית שפרה טויבא מייזליש ע"ה | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשיכון החסידי ברחובות (חסידים)
האדמו"ר מסטריקוב הגיע אמש לביקור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו להזמינו לשמחת נישואי נכדו | ביקור זה, שתוכנן בתחילה כביקור נימוסין, הפך במהרה לשיח תורני עמוק שהותיר רושם עז על הנוכחים | במהלך הביקור, שנמשך כחצי שעה, שקעו שני גדולי התורה בדיון מעמיק, הם צללו יחדיו לים התורה ופלפלו בהנאה רבה בהוויות אביי ורבא | צפו בתיעוד (חסידים)
זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי הגיע לביקור מרומם במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי במונטיסלו | הרבי התפלל תפילת שחרית עם הבחורים, בהמשך נשא דברות קודש וחיזק את בחורי הישיבה בתקופת הקיץ המאתגרת (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ביקר במחנות הקיץ של החסידות בהרי הקטסקיל, חיזק את הבחורים והילדים, והביע שביעות רצון מהתמדתם בלימוד התורה גם בימי החופשה | בהמשך הופיע האדמו"ר לביקור הוד במחנה בנות החסידות, ונשא אמרות קודש כשהוא עומד מאחורי מחיצה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
