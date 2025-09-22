צפו: הרבי מאלעד שהתיר את נדריו עטוף בטלית לפני קהל חסידיו 

במלאות חמש עשרה שנים להסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום בערב ראש השנה שנת תש"ע, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מביאלה רמת אהרן את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות כלל החסידים והאורחים מחו"ל שהגיעו להסתופף בצילו לימי הדין | בטיש השתתף גם בן דודו, האדמו"ר מביאלה בני ברק | הרבי הרחיב במשנתו של אביו בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
אורח רום מעלה שבת במהלך השבת האחרונה של השנה, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הרבי המשפיע ממבקשי אמונה, הגיע במיוחד לחזק את תושבי העיר לקראת ימי הרת עולם |בערב שבת, עלה הרבי למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צבי ברגמן, לברך ולהתברך בברכת השנים | תפילת מנחה וקבלת שבת התפלל הרבי בבית המדרש 'בית השם', שם נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הרחב. גולת הכותרת הייתה עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, שהתקיים במרכז 'אש קודש' בנוכחות קהל רב, שגדש את המקום כדי לשמוע מדבריו ולהתחזק מנועם אמרותיו (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, הבחור משה יהושע רוקח, שנקרא על שמו הקדוש של הסבא הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | בשמחה השתתפו רבני ואדמו"רי המשפחה והחסידות, וכן אורחים רמי מעלה שהגיעו מעבר לים לקראת חודש תשרי, האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, והגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
השנה החולפת הייתה מלאה באירועים מיוחדים, מרגשים ומרוממים | אנו ב'כיכר השבת' סיקרנו כמעט 4,000 אירועים בחצרות הקודש, היכלי הישיבות ומסעות גדולי התורה | מכל אלה, בחרנו להביא בפניכם את חמשת הרגעים מהעולם החסידי שנגעו בלבבות רבים וזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר | הצטרפו אלינו למסע בזמן אל רגעי שיא של אמונה, שמחה ותקווה (חסידים)
כמסורת רבות בשנים, גם השנה שבתו מאות חסידי זוועהיל בראשות רבם ומאורם, האדמו"ר מזוועהיל באתרא קדישא מירון, לשב"ק לפני אמירת סליחות הראשונות | בצאת השבת המרוממת זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת צלוחית של דבש מבורכת | באשמורת הבוקר של יום ראשון זכו לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כשהאדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בחצר ציון הרשב"י בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות ילדי חסידות פינסק קרלין, שהתאספו בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר | בסיום המעמד זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבל דבש מבורך, בצירוף ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נטלו חלק בשמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכד האדמו"ר מקוזמיר שנערכה בהיכל בית מדרשו בבני ברק | הגאון חכם רבי ניסים בן שמעון נשא דברי תורה במהלך הסעודה לכבוד שמחת חתן וכלה | בין האדמו"רים נצפה האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב שהגיע לביקור בזק בארץ (חסידים)
כבר בימים אלו, ימים ספורים לפני ראש השנה, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים, כנהוג בקרב חסידים ואנשי מעשה מדורות עברו לבחור אתרוג נאה עוד לפני ראש השנה, מתוך 'חביבות המצווה' | שוקי לרר, מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל שכבר עסקו בשבוע האחרון בבדיקת האתרוגים המרוקאים של באדוש - זן 'חזון איש', כשהם בוחנים בקפידה את הפיטם, העוקץ והצורה הכללית | צפו בתיעוד (חרדים)
יממה לפני ראש השנה - בזמן שרבבות עושים דרכם לאומן, לשהות סמוך ונראה לציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, חושפים אנו כאן ב'כיכר השבת' סיפור מרתק על אדמו"ר משנות קדם, שטען כי יודע את מקום קבורתו האמיתי הרה"ק רבי נחמן מברסלב, אך בחר לשמור את הסוד עמו עד יומו האחרון (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח קומת השטיבלעך - חדרי התפילה החדשים, בבית המדרש של החסידות באיזור 'ליע גארדענס' שבווילאמסבורג | אחר שקבע את המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים ונשא מאמרות קודשו לפני בני הקהילה | במעמד השתתף גם האדמו"ר מלינסק המתגורר בקרבת מקום (חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במעונו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ברמת ויז'ניץ בחיפה | הראשל"צ, שביקר בעיר בכדי למסור מספר שיחות חיזוק הגיע לביקור, במהלכו העניק לאדמו"ר אחד מספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית עם חתימתו | בסיום הביקור ליווה אותו האדמו"ר עד לרחובה של עיר ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב לקראת השנה הבאה (חרדים)
מאות חסידי דאראג נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי אברהם רוזנפלד | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים | במהלך השמחה זימרו החסידים ניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה בת האדמו"ר מאשלג, עם החתן הבחור המופלג הרב שלמה גלבשטיין, מבכירי ישיבת 'חיי משה', בן הרה"ג ר' חיים צבי גלבשטיין | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב אבן עזרא בבני ברק | במהלך השמחה נשא הרבי אמרות קודש, וכן פצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מפרמישלאן, בן לחתנו הרב יחיאל נתן זייבלד, בן אב"ד אלדשטאט | בהיכנס האדמו"ר לשמחה, העלה חתן המצוות שלהבת אש בנרות, בהמשך פצחו בריקוד נלהב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ובאגדה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים (חסידים)
