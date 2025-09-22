שִׁמְעוּ נָא דַּיָּנִים מוּמְחִים צפו: הרבי מאלעד שהתיר את נדריו עטוף בטלית לפני קהל חסידיו לאחר אמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך ותפילת שחרית יוקדת כדבעי, התיר הבוקר האדמו"ר מנדבורנה אלעד את נדריו לפני קהל חסידיו שהאזינו בשקיקה לכל מילה שיצאה מפיו של האדמו"ר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:02