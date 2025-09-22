בפתח ה'דאווין צימער' מִנְהָג שֶׁל מִצְוָה: בסידור 'עבודת השם', כך התיר הרבי מסאדיגורה את נדריו הבוקר, לאחר תפילת שחרית של ערב ראש השנה, יצא האדמו"ר מסאדיגורה מחדר קודשם של אדמו"רי החסידות - ה'דאווין צימער' והתיר את נדריו בפני מנין דיינים מבכירי החסידות | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:45