כיכר השבת
במתיבתא של תורה

אחרי זמן של עמל | בחורי סאטמאר במונסי חגגו שבע ברכות בראשות האדמו"ר

בחורי ישיבת סאטמאר במונסי זכו לחגוג לאחר תקופת זמן של עמל בתורה, שמחת שבע ברכות ייחודית שנערכה לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יואל טייטלבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)

שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשמחה (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)
שמחת שבע הברכות בסאטמר (צילום: הלל ל"ש)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בתיעוד

|

במתיבתא של תורה

|

מסע התיקון והחיזוק

|

בטבורה של עיר התורה

|

יְבָרֵךְ אֶת אַהֲרֹן

|

ברמת לעלוב 

||
1

עם פתיחת ימי השובבי"ם

|

ליומא דהילולא

||
8

הַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ

||
1

סיקור ותיעוד

||
1

בשיא החורף

|

ברוך שמסר עולמו לשומרים

|

אשרי עין ראתה

|

כִּי בָא אוֹרֵךְ

||
3

זכותו יגן עלינו

|

לחיים ולברכה

|

וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר

||
1

ענבי הגפן

|

הכנה דרבה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר