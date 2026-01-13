אחרי זמן של עמל | בחורי סאטמאר במונסי חגגו שבע ברכות בראשות האדמו"ר
בחורי ישיבת סאטמאר במונסי זכו לחגוג לאחר תקופת זמן של עמל בתורה, שמחת שבע ברכות ייחודית שנערכה לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יואל טייטלבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)
האדמו"ר מקראלי המתגורר בווילאמסבורג שבת בפרשת שמות ב"קרית יואל" שבמונרו בקרב חסידיו ומעריציו, לרגל השבת הראשונה של ימי השובבי"ם | במהלך השבת עורר הרבי את החסידים בדברים נשגבים ברום מעלת הימים הנשגבים המסוגלים לתיקון הנפש (חסידים)
בחורי ישיבת סאטמאר במונסי זכו לחגוג לאחר תקופת זמן של עמל בתורה, שמחת שבע ברכות ייחודית שנערכה לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יואל טייטלבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בעיר ביתר לרגל ימי השובבי"ם הנעלים, שם עורר וחיזק את המוני התושבים בעבודת השם | מסע הקודש צפוי להימשך לאורך כל ימי השובבי"ם, כאשר הרבי יבקר בקהילות נוספות בארץ ובעולם להלהיב את הלבבות (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, ערך נכדו, הרה"צ רבי חיים יוסף בידרמן, רב החסידות בבני ברק, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא – המקום בו עבד את קונו בסילודין, בטבורה של עיר התורה והחסידות (חסידים)
במעמד מיוחד שהתקיים בירושלים, הכריז האדמו"ר ממכנובקא בעלזא על מינוי בנו, הרה"צ רבי אהרן רוקח, לרב הקהילה בירושלים | האירוע ציין את מעבר הקהילה למבנה קבע מפואר ברחוב עלי הכהן, לאחר תקופה ללא משכן קבוע | במהלך הערב גייסו החסידים למעלה מ-4 מיליון ש"ח לשיפוץ המבנה, שיכלול בית מדרש, אולם שמחות ומרכז קהילתי שוקק | א. אייזנבאך מגיש תיעוד (חסידים)
במרכז החסידות ברמת לעלוב בבני ברק ערך אמש (שני) האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע | בטיש השתתפו רבני העדה לצד פרחי החסידים, ובמהלכו נשא הרבי דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר אחריו מורשה לדורות (חסידים)
לרגל ימי השובבי"ם, התכנסו אלפי חסידי באבוב 45 לכינוס חיזוק בענייני תפילה ומורא מקדש | בכינוס הענק נשא האדמו"ר דברות קודש, כשבסיומם עברו החסידים, זקנים ונערים, והגישו לאדמו"ר את שטרי הקבלה להתחזק בעניינים נשגבים אלו למען ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מבני הקהילה במונסי, שהתכנסו באותה עת לשמוע בשידור חי את דברות הקודש שנשא האדמו"ר ממרכז החסידות בבורו פארק (חסידים)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)
למרות הטמפרטורות שצנחו אל מתחת לאפס, מאות יהודים מכל רחבי העולם נהרו לעיירה דינוב לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע • הכנסת האורחים המיתולוגית בראשות הרב פנחס פאמפ עמדה הכן עם ארוחות חמות ושינוע לוגיסטי • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
המערכה שהחל האדמו"ר מצאנז באסיפת הדיינים הדחופה לפני חצי שנה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר האדמו"ר הכריז על הקמת 'ועד הפיקוח' המורכב מגדולי הדיינים, שיעקבו מקרוב אחר ייצור בתי התפילין • בצעד נדיר, הוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו שורות על חשיבות העניין כשמירה מכל פורענות • כל הפרטים על הבעיות שנחשפו והרשימה המלאה של הוועד • סיקור נרחב (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאטמר בקרב ילדי המתמידים ההוגים על תורת ה', מדי ערב בישיבת המתמידים 'רץ למשנה', הרבי הביע קורת רוחו המרובה תוך שהוא מתעניין על סדרי הלימודים שלא במסגרת שעות הלימוד בת"ת | במוצאי שב"ק נערך ברוב פאר והדר הסיום הגדול על המשניות שלמדו פרחי התלמידים, הרבי פיאר את המעמד ואף נשא משא הקודש לפני ציבור הנאספים (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, ערך נינו, האדמו"ר משאץ דרהביטש, סעודת הילולא בבית מדרשו בבית שמש | במהלך הסעודה הרחיב הרבי וכן הנואמים ברום מעשיו הדגולים של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
טרם צאתו לימי מנוחה כמדי שנה בפלורידה, פיאר האדמו"ר מבאבוב את מסיבת הדינר השנתי לטובת החזקת התלמוד תורה המפואר של החסידות המתנוסס לתפארה בבורו פארק • במהלך הדינר נשא האדמו"ר דברות קודש בשבח מחזיקי התורה, וחילק כוסיות לחיים אישיות לנדיבים הדגולים שעמדו לימין המוסדות • צפו בגלריה מהדינר המפואר (חסידים)
בבני ברק נחגגה שמחת נישואי נין האדמו"ר בעל "האריה שאג" מצאנז זי'מיגרד זצוק"ל, החתן בן לנכדו הרב חיים יודל רייך, חתן הרב דוד נחמן רוטנר, עב"ג הכלה בת הרב יהודה טאובר בן הרב דוד צבי טאובר, וחתן הרב אברהם אריה שכטר | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל גדול שהגיעו לאחל מזל טוב למחותנים (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אוהל שמעון' ערלוי המעטירה, התכוננו הבחורים לימי השובבי"ם, במעמ דרווי הוד בראשות האדמו"ר מערלוי | במהלך המעמד סיימו מסכת 'בבא בתרא, וזכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, מראשי הישיבה, ומהרה"ג ר' שלום צבי סופר, בנו יחידו של האדמו"ר שאף כובד בהמשך בברכת המזון על הכוס (עולם הישיבות)
0 תגובות