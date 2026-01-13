במתיבתא של תורה אחרי זמן של עמל | בחורי סאטמאר במונסי חגגו שבע ברכות בראשות האדמו"ר בחורי ישיבת סאטמאר במונסי זכו לחגוג לאחר תקופת זמן של עמל בתורה, שמחת שבע ברכות ייחודית שנערכה לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יואל טייטלבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:11