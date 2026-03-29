לקראת חלוקת הענק של מוסד 'קרן הצלה' לחג הפסח, נכנסו חברי ההנהלה אל הקודש פנימה במעונו של האדמו"ר מסאטמר, שם הפתיע הרבי והעניק לידיהם צ'ק בסך מיליון דולר | את הסכום האדיר גייס האדמו"ר ביוזמתו האישית, באמצעות שיחות טלפון שקיים עם נדיבי עם בעיצומו של ערב החג העמוס | צפו בתיעוד (חסידים)
סגירת מעגל היסטורית ביבנאל: ביום שישי האחרון, בעיצומה של שמחת בר המצווה לנכדו של הגה"צ רבי יצחק לעזער, ממנהיגי הקהילה, נרשם רגע מרטיט ויוצא דופן. בסעודת המצווה לאחר מעמד הנחת התפילין, שלף הגה"צ זוג תפילין עתיקות וסיפר בהתרגשות כי מדובר בתפילין של זקנו זצ"ל, עליהן שמר במסירות נפש עילאית תוך סיכון חייו, כדי להניחן מדי יום בתוך הגלות האיומה בסיביר הקפואה בימי השואה האפלים | צפו בתיעוד (חסידים)
התפתחות הקהילה בשכונת 'ווערנאן' שבפאתי שכונת 'ווילאמסבורג': בשבוע שעבר נערך מעמד מרומם של "יציקת הבורות" למקווה הטהרה בבניין בית המדרש החדש "קהל יטב לב" של חסידות סאטמר ההולך ונבנה לשם ולתפארת | האדמו"ר הופיע באתר הבנייה ועקב מקרוב אחר עבודות התשתית והנדסת המקווה, תוך הקפדה יתרה על דקדוקי ההלכה והידורי הטהרה המקובלים בחסידות | במהלך המעמד, יצק האדמו"ר את הבטון ליסודות המקווה ואיחל ברכת הצלחה לראשי הוועד והעסקנים הפועלים להקמת בניין הטהרה לטובת תושבי השכונה (חסידים)
מעמד אדיר של כבוד התורה נחגג בבורו פארק, עם הכנסת ספר תורה מפואר להיכל המתיבתא של ישיבת צאנז קלויזנבורג | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, נשיא הישיבה, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג | צפו בתיעוד מרהיב ממעמד כתיבת האותיות, הריקודים ברחובה של עיר וסעודת המצווה (חסידים)
שבוע לפני חג הפסח, הגיע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ למאפיית מצות מיוחדת, בה עמלו פרחי החסידים על הכנת המצות לקראת החג. האדמו"ר עקב מקרוב אחר ההקפדה על הידורי הכשרות, ובסיום האציל ברכת קודשו לכלל העובדים (חסידים)
תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש הבינו שמשהו מעיב על שמחת ההכנות לחג, והדבר גרם צער גם להם. בלילה, בלילה לאחר בדיקת חמץ, קרא הבעל שם טוב הקדוש לעשרה מתלמידיו, וביקש מהם לערוך תיקון חצות בכוונה רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
במעמד הוקרה לבוני בניין הקהילה של נדבורנה ירושלים ברמה ד', הכריז האדמו"ר על השם החדש 'גדולת מרדכי' • רגע מרגש נרשם כשמקורב החצר, איש אגודת ישראל מוטי בבצ'יק, עבר לקבל יין מבורך מידיו של האדמו"ר והתברך בחמימות • צפו בתיעוד (חסידים)
בבית המדרש נדבורנה חיפה נערכה ברית המילה לנין האדמו"ר, הרך הנולד נכד לחתנו, הרב צבי הירש הורונצ'יק, ונכד להרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבות מכנובקא בעלזא וחתן הרה"ג ר' משה שטרן מסטריקוב | במעמד הברית כובד האדמו"ר מנדבורנה חיפה לשמש כסנדק, ולאחר מכן הסב לסעודת מצווה יחד עם כל הקהל (חסידים)
המהפכה הצרכנית בשכונה החרדית בברוקלין עולה שלב: רשת הדיסקאונט 'מיטב' פתחה סניף ענק בוויליאמסבורג, המציע מוצרים במחירי עלות למשפחות ברוכות ילדים | שני האחים האדמו"רים מסאטמר הגיעו, כל אחד בנפרד, לחנוך את המקום ולחזק את ידי העסקנים הפועלים לטובת הציבור | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאוז'רוב ערך אמש סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי אריה לייבוש מאוז'רוב זצ"ל, אשר כידוע כיהן ברבנות מגיל 20 | תחילה עבר הרבי לפני התיבה לתפילת ערבית, ובהמשך הסב לסעודת ההילולא, במהלכה נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
תיעוד ממעון הקודש • כמידי שנה בערב החג, הובאו לחדרו של האדמו"ר מבעלזא דגי קרפיון חיים בתוך גיגיות מיוחדות • המטרה: לקיים את המנהג הקדום ולראות את הדגים בחיים לפני הבישול, מחשש לשימור באלכוהול • צפו בתיעוד מהגיגיות בחדרו של האדמו"ר, ומה העניק האדמו"ר ל"ראש החברה" כהוקרה על המבצע הלוגיסטי? (חסידים)
לרגל הילולא זקינו הרה"ק בעל ה'שומר אמונים' זיע"א ערך נכדו, האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים | במהלך הסעודה הרחיב האדמו"ר עמוקות ביסודות תורתו של בעל ההילולא ובהנהגותיו הישרות שהיוו עמוד האש לפני המחנה ונותרו כצוואה חיה להמוני חסידיו (חסידים)
בהיכל ישיבת 'נועם ישראל' מיאלען במתחם הסופרים בבני ברק, ציינו השבוע את סיום זמן החורף בשילוב סיום מסכת תמיד • את המעמד פיאר נשיא הישיבה האדמו"ר ממיאלען שנשא אמרות קודש וחיזוק לבחורים, לצד דבריו המעוררים של המשפיע הגה"ח רבי ישראל יהודה אהרונסון • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
