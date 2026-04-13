תיעוד מרהיב ממעיין הסטף ועד לטיש של הבחורים | חג הפסח בחצה"ק נדבורנה ירושלים תחושת התעלות רבה ליוותה את חסידי נדבורנה ירושלים לאורך ימי חודש ניסן וחג הפסח, בצל הקודש של האדמו"ר | ההכנות הרוחניות החלו כבר בראש חודש עם עריכת ברכת האילנות ברוב עם, והמשיכו בשיאן בערב החג: החל ממעמד שאיבת "מים שלנו" במעיין הסטף שבהרי ירושלים, ועד לאפיית מצות המצווה בהתלהבות קודש אחר חצות היום | רגעים מיוחדים נרשמו במהלך ימי חול המועד, בעריכת הטיש המיוחד לבחורי החסידות. למעמד זה זכו להיכנס בחורים שעלו בגורל מבין כלל מצוייני הישיבות, אשר שקדו על תלמודם שעות רצופות ב"ערבי פסחים" כהכנה דרבה לחג (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:48