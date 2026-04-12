בחיפה חגגו ביום אסרו חג של פסח את שמחת בר המצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים מנדבורנה חיפה והאלמין | השמחה התאפיינה באווירה מרוממת של המשכיות החג, כאשר חלק ניכר מהמשתתפים הופיעו בבגדי שבת, כמנהג חסידים ביום אסרו חג המשתייך לימי השמחה | עין בוחנת יכלה להבחין בפרט מרגש ומעורר השראה כשהסבא האדמו"ר מנדבורנה חיפה, סעד את סעודת המצווה עם מצות, וזאת בהתאם למנהגו המוקפד שלא לאכול חמץ לאחר הפסח עד ליום שבת קודש (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הפסח בחצה"ק צאנז: החל משאיבת "מים שלנו", ליבון התנור באש לוהטת כחלק מההכנה המוקפדת, ועד למעמדי בדיקת, מכירת ושריפת החמץ ואפיית מצות מצווה לאחר חצות היום | לאורך ימי המועד גדשו אלפי החסידים את מרכז החסידות בנתניה כדי להקביל פני רבו ברגל | שיאו של החג נחתם בטיש נעילת החג המרומם במוצאי שביעי של פסח, שם עורר האדמו"ר בדברות קודשו את הלבבות לאמונה וציפייה לגאולה (חסידים)
תיעוד ענק מרגעי השיא בימי האורה של חג הפסח בצילו של האדמו"ר מבעלזא, החל משאיבת "מים שלנו", בדיקת וביעור חמץ, ואפיית מצות המצווה בערב החג | התיעוד נמשך לאורך ימי המועד ושיאו בשולחן הטהור בנעילת החג | לצד זאת, הצצה לפעילות הענפה של הנהלת המוסדות עבור מאות בחורי חו"ל שחגגו את הפסח בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
תיעוד מרהיב ומסכם מימי החג בחצר הקודש זוועהיל: מטחינת החיטים, מעמד "מים שלנו" יחד עם המרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר ראש ישיבת זוועהיל, אפיית מצות מצווה בערב החג, ועוד | במהלך ימי המועד פקד האדמו"ר את הכותל עם פמליה מצומצמת בצל המלחמה, ובהמשך צפה מול מקום המקדש יחד עם כלל חסידיו | את החג חתם האדמו"ר בטיש נעילה ומרומם, שבסיומו חילק הרבי מצה שמירה לחסידים ושוקולדים לילדים (חסידים)
בחצר הקודש סקאליע בבורו פארק מסכמים חג רצוף בהתעלות ובשמחה במחיצת האדמו"ר | החל ממעמדי הקודש בשאיבת "מים שלנו", דרך שריפת חמץ ועד למעמד אפיית מצות מצווה | בימי חול המועד עלו למעונו של האדמו"ר מספר רבנים לביקורי חג, וכן זכו החסידים לחגוג בשמחת אירוסי נכד האדמו"ר עם נכדת האדמו"ר מטשערנוביל בורו פארק | החג נחתם בטיש נעילת החג, בו נשא הרבי מדברות קודשו וחיזק את קהל החסידים לקראת ימי הקיץ (חסידים)
במעמד רווי הוד ודבקות, התאספו בני משפחתו של האדמו"ר מקומרנא לטיש נעילת החג בצל זקינם האדמו"ר | לאחר דברי החיזוק וניגוני ההתעוררות, חילק האדמו"ר "מצה שמירה" לבני המשפחה ולקהל החסידים כסגולה לשמירה ולהמשכת השפעות החג לימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
בחצר הקודש זוטשקא זכו החסידים לחג מרומם בצל הקודש, במהלך ימי החג נשא שיחה מיוחדת הגאון רבי יצחק דוד אלתר , בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל, הרב נשא שיחה תורנית מעמיקה ומרתקת שמשכה אליה קהל רב | במהלך ימי חול המועד יצא האדמו"ר למעמד ברכת האילנות, ובסיום הימים הנעלים ערך טיש נעילת החג (חסידים)
חסידי צאנז ז'מיגראד סיכמו חג גדוש ומרומם בצל הקודש של האדמו"ר, רגע מיוחד נרשם בעת מעמד ברכת האילנות, כאשר האדמו"ר נצפה בוחן בדקדקנות ובריכוז רב את עצי הפרי, כשהוא מחפש אחר פרי שלם ומהודר ביותר עבור הברכה | במוצאי החג, ערך הרבי טיש נעילת החג בו נשא דברי התעוררות לקראת ימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
הרב יצחק ישי בנון בסיפור מיוחד על הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו - הידוע כסגולה גדולה למוצאי שבת קודש ולהשפעות על כל השבוע | והשבוע: מדוע הבעל שם טוב הקדוש סירב לישון עם כסף בתוך הבית? | צפו (חסידים)
חסל סידור פסח: סיכום ימי החג בחצר הקודש ויז'ניץ | בהתרוממות רוח עילאית עברו ימי הפסח בצל האדמו"ר מויז'ניץ בבית המדרש הגדול במרכז החסידות | ימי החג עמדו בסימן התעלות - ותקנה חדשה בענייני שידוכים לבחורי הישיבות (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך במהלך חול המועד האחרון את שולחנו בבית מדרשו בעיר הקודש ירושלים, לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע • בסיום טיש המרומם עברו כלל החסידים להתברך בברכת חג אצל האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך טיש חול המועד פסח שערך האדמו"ר מויז'ניץ לפני גדולי תומכי 'קמחא דפסחא', הופיע במקום האדמו"ר מפינסק קרלין, ולאחר שנשא דברים ופצח בריקוד נלהב לפני האדמו"ר בניגון 'ארוממך' • בסיום הטיש עברו הנדיבים לקבלת מצה שמירה (חסידים)
האדמו"ר ממכנובקא בעלזא ערך את טיש נעילת החג בהיכל הטישים של החסידות, הממוקם בקומת המינוס של בית מדרשו הגדול בבני ברק | המתחם התת קרקעי רחב הידיים, הפך בתקופה האחרונה לאחד ממרכזי האירועים המוגנים הגדולים בעיר, כשבשל המצב הביטחוני הוא אירח אירועים מרכזיים של תורה וחסידות שנערכו בבטחה תחת מיגון מלא (חסידים)
בחצות היום של ערב חג הפסח, הגיע האדמו"ר מאמשינוב למעמד אפיית מצות מצווה בהידור רב | האדמו"ר הגיע למאפייה בדיוק בשעת חצות היום, ושהה במקום עד לשעה שלוש בצהריים, כשהוא עוקב מקרוב ובקפידה בלתי מתפשרת אחר כל שלבי האפייה והידורי ההלכה הנהוגים בקודש (חסידים)
עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
