הורים יקרים, שלום וברכה.

ישנה איזו נקודת מפגש, שנדבר עליה היום, ברגע שהבן שלך מבקש ממך, שהוא רוצה היום לישון אצל מישהו, אצל חבר שלו, נריה. 'אבא, אני רוצה לישון אצל נריה'.

בגילאים מתבגרים יותר, אנחנו מרגישים יותר משחררים אותם. למה? כי הוא בחורצ'יק מבוגר, הוא בן 14.

אגב, מאוד חשוב לדעת, לא מומלץ בכלל לתת לילדים לישון אצל אחרים, לא משנה איפה זה יהיה. רק בלית ברירה וכשאין ברירה אין ברירה.

אם הבן שלך מבקש ממך לעשות את זה, אל תגיע מתחושה של ניתוק. 'אין מצב, ממש לא'. הביטול הזה הוא ביטול שגם גורם לו להרגיש ש'ביטלו את הרצון שלי'.

'אני מבינה את הרצון שלך, איציק, אני מבינה שאתה רוצה לישון, אבל אנחנו ישנים רק בבית. יש לנו ברוך השם בית, אנחנו רוצים ללמוד ביחד'. ככה.

אם במקרה שכן הוא צריך לישון אצל אחרים, יהיה מאוד מאוד חשוב לדעת מי זה, מה הרקע המשפחתי ומה הולך להיות שם בזמן שלא תהיו איתו ביחד. זה יהיה מאוד חשוב, כי הרגעים האלה אצל אחרים יכולים להיות נזק לטווח הארוך, נפשית, רגשית, גופנית. תחשבו על זה. בהצלחה.

