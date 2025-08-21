הורים יקרים, שלום וברכה לכם.

היום נדבר על נקודת המפגש הזו כשהילד רוצה להרגיש עצמאי.

ילד, בטבע שלו, ככל שהוא גדל יותר, הוא רוצה להרגיש עצמאות. אנחנו, ההורים, לפעמים לא נותנים לזה לקרות מרוב חששות שיש לנו, שחלילה וחס יקרו. אבל ילד, בטבע שלו, חלק מהגדילה שלו - זה להרגיש שהוא עצמאי.

הוא עצמאי, זה אומר, אני עצמאי. אני עושה דברים לבד.

מאוד יהיה חשוב שאנחנו, ההורים, נקדים. נקדים את מה שהוא רוצה. אם אנחנו יודעים שהוא רוצה ללכת לאכול טשולנט עם איזה חבר, נציע את זה אנחנו. ניתן לו להרגיש שאנחנו מראש כבר סומכים עליו.

התחושה הזו, הוא יקבל תחושה שלא ניתן אפילו להבין אותה - רק הוא יבין אותה. תחושה מדהימה של 'אבא ואמא סומכים עליי, אפילו הם הציעו לי לבד ללכת'. בתקופה הזו זה מאוד מאוד כדאי, מאוד חשוב, בגבולות, בעין פקוחה ובהמון המון אהבה. בהצלחה.

