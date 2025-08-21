כיכר השבת
סדרה לבין הזמנים - להורים לבחורים

נקודת מפגש 17: הילד רוצה להרגיש עצמאי? כך תעשו את זה נכון • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה ה-17: הילד רוצה להרגיש עצמאי? כך תעשו את זה נכון • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 17

הורים יקרים, שלום וברכה לכם.

היום נדבר על נקודת המפגש הזו כשהילד רוצה להרגיש עצמאי.

ילד, בטבע שלו, ככל שהוא גדל יותר, הוא רוצה להרגיש עצמאות. אנחנו, ההורים, לפעמים לא נותנים לזה לקרות מרוב חששות שיש לנו, שחלילה וחס יקרו. אבל ילד, בטבע שלו, חלק מהגדילה שלו - זה להרגיש שהוא עצמאי.

הוא עצמאי, זה אומר, אני עצמאי. אני עושה דברים לבד.

מאוד יהיה חשוב שאנחנו, ההורים, נקדים. נקדים את מה שהוא רוצה. אם אנחנו יודעים שהוא רוצה ללכת לאכול טשולנט עם איזה חבר, נציע את זה אנחנו. ניתן לו להרגיש שאנחנו מראש כבר סומכים עליו.

התחושה הזו, הוא יקבל תחושה שלא ניתן אפילו להבין אותה - רק הוא יבין אותה. תחושה מדהימה של 'אבא ואמא סומכים עליי, אפילו הם הציעו לי לבד ללכת'. בתקופה הזו זה מאוד מאוד כדאי, מאוד חשוב, בגבולות, בעין פקוחה ובהמון המון אהבה. בהצלחה.

הפינות הקודמות:

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנקודת מפגש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר