הורים יקרים, שלום וברכה לכם.
היום נדבר על נקודת המפגש הזו כשהילד רוצה להרגיש עצמאי.
ילד, בטבע שלו, ככל שהוא גדל יותר, הוא רוצה להרגיש עצמאות. אנחנו, ההורים, לפעמים לא נותנים לזה לקרות מרוב חששות שיש לנו, שחלילה וחס יקרו. אבל ילד, בטבע שלו, חלק מהגדילה שלו - זה להרגיש שהוא עצמאי.
הוא עצמאי, זה אומר, אני עצמאי. אני עושה דברים לבד.
מאוד יהיה חשוב שאנחנו, ההורים, נקדים. נקדים את מה שהוא רוצה. אם אנחנו יודעים שהוא רוצה ללכת לאכול טשולנט עם איזה חבר, נציע את זה אנחנו. ניתן לו להרגיש שאנחנו מראש כבר סומכים עליו.
התחושה הזו, הוא יקבל תחושה שלא ניתן אפילו להבין אותה - רק הוא יבין אותה. תחושה מדהימה של 'אבא ואמא סומכים עליי, אפילו הם הציעו לי לבד ללכת'. בתקופה הזו זה מאוד מאוד כדאי, מאוד חשוב, בגבולות, בעין פקוחה ובהמון המון אהבה. בהצלחה.
הפינות הקודמות:
- נקודת מפגש 1: כך תקבלו נכון את הבחור ששב הביתה מהישיבה • צפו
- נקודת מפגש 2: הבן שלכם ישן עד הצהריים? זה הפתרון • צפו
- נקודת מפגש 3: הקונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב" בבין הזמנים • צפו
- נקודת מפגש 4: הבן שלכם מבקש שוב ושוב כסף בחופש? זה הפתרון • צפו
- נקודת מפגש 5: "הוא לא עשה כלום כל היום"? אל תשפטו אותו, תדברו • צפו
- נקודת מפגש 6: הוא זרק לכם משפט חוצפה? כך תתמודדו מולו • צפו
- נקודת מפגש 7: כך תתמודדו עם המריבות בין האחים • צפו
- נקודת מפגש 8: כך תובילו את בנכם לתת דוגמא אישית לאחיו הקטנים • צפו
- נקודת מפגש 9: אל תיתנו לו להבין שעזבתם אותו, הוא צריך אתכם • צפו
- נקודת מפגש 10: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו
- נקודת מפגש 11: האבא עובד והבן בישיבה? כך תמצאו נקודת קשר ביניכם • צפו
- נקודת מפגש 12: הבחור שלנו נראה "פרזיט" בבית? כך תתמודדו נכון • צפו
- נקודת מפגש 13: תסבירו לבן שלכם שהציפיות ממנו - הן לא בגלל אנשים אחרים • צפו
- נקודת מפגש 14: השעה 11 בבוקר והילד לא קם? ככה תעירו אותו נכון • צפו
- נקודת מפגש 15: רגעי הקימה בבוקר - מאוד קריטיים; לכו להתפלל ביחד • צפו
- נקודת מפגש 16: הבן שלכם רוצה לישון אצל חבר? לא מומלץ בכלל; כך תגיבו • צפו
0 תגובות