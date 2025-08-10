בסוף שבוע שעבר נערך מעמד הוקרה וחלוקת פרסים לבחורי הישיבות הקטנות של חסידות תולדות אהרן בארץ הקודש, ביוזמת חברת "כתר תורה".

המעמד התקיים בנוכחות ראשי הישיבות, חברי הבד"ץ של העדה החרדית, ורבנים נוספים. האירוע כלל סיום מסכתות בבא קמא, בבא בתרא, קידושין וביצה, שנלמדו בעיון על ידי הבחורים.

במהלך המעמד חולקו פרסים ותעודות הוקרה למצטיינים, והאירוע לווה בשירה ונגינה.

בסיומו, נערכה התוועדות עם הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, שנמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.