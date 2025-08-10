כיכר השבת
לילה של תורה

התוועדות עד אור הבוקר: כך חגג רבי אלימלך את המעמד בתולדות אהרן

מעמד חגיגי התקיים בחסידות תולדות אהרן לכבוד בחורי הישיבות הקטנות, בהשתתפות ראשי ישיבות ורבני העדה החרדית | במהלך האירוע נערך סיום מסכתות וחלוקת פרסים | בסיום הערב ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, התוועדות חסידית עד אור הבוקר | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

חלוקת פרסים לתלמידי ישיבת 'תולדות אהרן' (צילום: שמואל דריי)

בסוף שבוע שעבר נערך מעמד הוקרה וחלוקת פרסים לבחורי הישיבות הקטנות של חסידות תולדות אהרן בארץ הקודש, ביוזמת חברת "כתר תורה".

המעמד התקיים בנוכחות ראשי הישיבות, חברי הבד"ץ של העדה החרדית, ורבנים נוספים. האירוע כלל סיום מסכתות בבא קמא, בבא בתרא, קידושין וביצה, שנלמדו בעיון על ידי הבחורים.

במהלך המעמד חולקו פרסים ותעודות הוקרה למצטיינים, והאירוע לווה בשירה ונגינה.

בסיומו, נערכה התוועדות עם הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, שנמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.

