הבעלי תשובה של רמת בית שמש ד' חגגו עם ספר תורה חדש | צפו

ברגשות שמחה והתרוממות הרוח הוכנס ספר תורה מהודר ומפואר להיכל בית המדרש של ישיבת ברסלב לבעלי תשובה על טהרת הקודש שע"י ארגון 'נשמת ברסלב'.

לפני למעלה משנה הקים ויסד ארגון 'נשמת ברסלב' את ישיבת הדגל של בעלי התשובה חסידי ברסלב הישיבה היחידה לבעלי תשובה שעומדת תחת הנהגת והדרכת הרבנים גדולי מנהיגי חסידי ברסלב, ובהכוונת הרבנים גדולי חשובי משפעי החסידות.

ובכן עתה התקיים מעמד מרומם ומרגש של הכנסת ספר תורה שנכתב במיוחד עבור הישיבה. המעמד ההתקיים ביום שני השבוע - ה' חשון, אז ישיבת ברסלב על תלמידיה לבשה בגדי חג לכבודה של תורה בעבור הזכייה הגדולה שנפלה בחלקם בהיכנס ספר תורה חדש ומהודר להיכל הישיבה.

ספר התורה המהודר נכתב ע"י הרה"ח ר' יאיר כהן, מרבני הישיבה לע"נ אביו מנשה בן חורשיד ז"ל וחמיו אשר בן חאנום חנה ז"ל.

החל מהשעה- 2:30 הגיעו רבנן ותלמידיהון, ועימם ידידי הישיבה ובעלי השמחה לביתו של הרה"ח ר' חיים ברזל - מנהל הישיבה למעמד כתיבת אותיות ולקחת חלק במצות כתבית האותיות.

תוך כדי כתיבת האותיות, הגיע במיוחד המשפיע הנודע הגה"ח רבי שמעון טייכנר, מחשובי משפעי ברסלב, שנבצר ממנו להשתתף בתהלוכה ובסעודה עקב האבל בו הוא שרוי על פטירת אימו ע"ה. לאחר שכתב אות בספר התורה, מסר שיחת חיזוק נפלאה, בענייני דיומא מאוצרו של הננמ"ח וחיזק את צוות הישיבה והבחורים החשובים.

עם סיום כתיבת האותיות, יצאה תהלוכת כבוד מפוארת של המוני הרוקדים לכבודה של תורה בליווי כלי זמר וניגוני קודש כשבראשה צועדים תינוקות של בית רבן בלבוש חגיגי ולפידים של אש בידיהם. לקראתם יצאו תושבי שכונת רמה ד' 2 ליטול חלק במצות רקידה לכבוד התורה ולומדיה, כאשר לפניהם מתנשאת חופת ספר התורה ולאחריהם רכב ההגברה והספר נישא בכבוד הוד ובהדר אל עבר היכל הישיבה, שם התקיימו ריקודים של שמחת מצווה, במעמד מרגש מיוחד.

לקראת ההגעה לבית המדרש יצא לקראתם ספר התורה שקיים בישיבה, כאשר כולם שמחים מפזזים ומכרכרים לכבודה של תורה הכניסו את הספר בגיל ותעצומות לארון הקודש שבהיכל בית המדרש.

לאחר מכן יצא הציבור לעבר בית הכנסת הנכבד "ברכת הנחל" של חסידי ברסלב רמה ד' 2 לתפילת ערבית ולאחריה נסוב הציבור סביבות שולחנות ערוכים כסעודת שלמה בשעתו אל סעודת המצווה ולשמוע דיבורי חיזוק מהרבנים, הרמי"ם ומשפיעי הישיבה .

במהלך הסעודה נשאו דברים בזה אחר זה מיטב הרבנים, מחשובי רבני ומשפעי חסידי ברסלב.

וכמובן מאליו, לפני ברכת המזון כמו נשאו הרגליים מאליהם את נושאיהם, פצחו כולם בריקוד סוחף נוסף על גודל המעלה והזכות העצומה שנפלה בחלקם ורקדו בשנית לכבודה של תורה ונותנה.