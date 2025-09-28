כיכר השבת
שעות אחדות לפני שבת

צוותי החירום החרדים של עמנואל מנעו אסון כבד | תיעוד מהדקות הדרמטיות

שריפה ענקית שפרצה בבניין מגורים בעמנואל בערב שב"ק הסתיימה ללא נפגעים הודות לפעילות מהירה ומקצועית של כוחות חילוץ והצלה חרדיים | האירוע הוכיח את יכולות הקהילה החרדית במצבי חירום | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מהאירוע שהפכה לשיחת היום בכל המועצה האזורית בשומרון (חרדים) 

כיבוי השריפה ביישוב החרדי עמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

אירוע שריפה חמור שהתרחש ביישוב החרדי עמנואל הסתיים בשלום ובלי נפגעים. השריפה פרצה בערב שבת קודש בבניין מגורים, אך נמנעה ממנה התפשטות בזכות פעולה מהירה, תיאום מושלם ושליטה מוחלטת של כוחות החילוץ וההצלה החרדיים מהאזור.

כוחות הכיבוי, הארגונים הרפואיים ופיקוד האזור, כולם מורכבים מתושבי האזור ה, התנהלו במקצועיות ובקור רוח, והצליחו להשתלט על האש בזמן קצר. המקרה יוצא הדופן, שבו כל האירוע נוהל על ידי צוותים חרדיים בלבד, הוכיח שוב את כוחה של הקהילה, את יכולותיה ואת המקצועיות הרבה שקיימת בתוכה.

האירוע החל בערב שבת. עם קבלת הדיווח על השריפה, הגיעו למקום צוותי כיבוי חרדיים מכל רחבי השומרון, ביחד עם כוחות הצלה ופיקוד אזורי שהתייצבו באופן מיידי לזירה. בזכות התיאום המושלם והעבודה המשותפת, הם הצליחו למנוע מהאש להתפשט לדירות נוספות בבניין. תושבי הבניין פונו במהירות ובאופן מסודר, והשריפה כובתה לחלוטין.

העובדה שהשליטה על האירוע הייתה כולה בידיים חרדיות הפכה את האירוע לשיחת היום ביישוב.

כיבוי השריפה ביישוב החרדי עמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

זהו לא רק סיפור של הצלת נפשות, אלא גם הוכחה לכך שהציבור החרדי מסוגל לתת מענה מקצועי ומלא לצרכים של עצמו, וכי הכוחות המקומיים מסוגלים לפעול באופן עצמאי ומוצלח גם באירועים מורכבים.

בחסדי ה' האירוע הסתיים ללא כל פגיעות בנפש. התושבים שהיו בבניין הגיעו במהירות למקום מבטחים, והאירוע המאיים הסתיים בנס של ממש, הודות למסירותם ולאומץ ליבם של כל הכוחות שפעלו במקום.

