אירוע שריפה חמור שהתרחש ביישוב החרדי עמנואל הסתיים בשלום ובלי נפגעים. השריפה פרצה בערב שבת קודש בבניין מגורים, אך נמנעה ממנה התפשטות בזכות פעולה מהירה, תיאום מושלם ושליטה מוחלטת של כוחות החילוץ וההצלה החרדיים מהאזור.

כוחות הכיבוי, הארגונים הרפואיים ופיקוד האזור, כולם מורכבים מתושבי האזור החרדים, התנהלו במקצועיות ובקור רוח, והצליחו להשתלט על האש בזמן קצר. המקרה יוצא הדופן, שבו כל האירוע נוהל על ידי צוותים חרדיים בלבד, הוכיח שוב את כוחה של הקהילה, את יכולותיה ואת המקצועיות הרבה שקיימת בתוכה.

האירוע החל בערב שבת. עם קבלת הדיווח על השריפה, הגיעו למקום צוותי כיבוי חרדיים מכל רחבי השומרון, ביחד עם כוחות הצלה ופיקוד אזורי שהתייצבו באופן מיידי לזירה. בזכות התיאום המושלם והעבודה המשותפת, הם הצליחו למנוע מהאש להתפשט לדירות נוספות בבניין. תושבי הבניין פונו במהירות ובאופן מסודר, והשריפה כובתה לחלוטין.

העובדה שהשליטה על האירוע הייתה כולה בידיים חרדיות הפכה את האירוע לשיחת היום ביישוב.