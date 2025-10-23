כיכר השבת
במעמד כביר

עוד שבעים דיינים חדשים הוכתרו השבוע בירושלים | צפו בתיעוד

גדולי הרבנים וצמרת עולם התורה נטלו חלק השבוע במעמד הכתרת שבעים דיינים חדשים בעיה"ק ירושלים | הרבנים נשאו נאומים מלאי רגש, ואת המעמד הנחה בטוב טעם ודעת, המשפיע החסידי הרה"ג רבי יחזקאל טוסיג | הצלם שמואל דריי מגיש גלריה מרהיבה (חרדים)

מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)

באווירת קדושה והוד התקיים השבוע בעיה"ק ירושלים מעמד רב רושם, בו הוכתרו שבעים דיינים ומורי הוראה חדשים, לאחר מסע לימודי ממושך.

אל המעמד נהרו גדולי הרבנים וראשי הישיבות, שהגיעו לחלוק כבוד לאברכים המצטיינים.

את המעמד הנחה בטוב טעם, המשפיע החסידי הנודע, הרה"ג יחזקאל טוסיג, שריתק את הקהל בין הנאומים. גולת הכותרת הייתה נאומי גדולי הרבנים, שריגשו את הציבור בדבריהם לכבוד התורה ולומדיה.

הנואמים הרחיבו על חשיבות שינון התורה וחזרת הש"ס והפוסקים, ושיבחו את הדיינים ומורי ההוראה החדשים על נחישותם להתמסר להנהגת הכלל. הרבנים הדגישו כי זוהי השעה בה עם ישראל זקוק למנהיגי תורה ש"תורתם אומנותם" ושפסקי ההלכה שלהם יהיו נהירים ומבוררים.

בסיום המעמד קיבלו הדיינים מלגה מכובדת מחשובי הרבנים שהסבו בשולחן המזרח.

מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)
מעמד הכתרת 70 דיינים ומורי הוראה בירושלים (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

במעמד כביר

|

עזה 2? 

|

מלא טעם

|

משבר הכבוד הורס הכל

|

מסר חשוב לזוגות נשואים

|

הלכה בפרשה

|

פרסום ראשון 

|

האסון הכבד

|

מכל גווני הקשת

|

מפרשת השבוע

|

באירוח סגן הנשיא

|

המעצרים והמחאות ניצחו?

|

"מי חטף אותך?" | צפו

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

הותיר נחלה לדורות

|

הרבנים מזהירים, הארגונים תומכים

|

בשידור חי לכלא 10

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר