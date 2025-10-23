עוד שבעים דיינים חדשים הוכתרו השבוע בירושלים | צפו בתיעוד

באווירת קדושה והוד התקיים השבוע בעיה"ק ירושלים מעמד רב רושם, בו הוכתרו שבעים דיינים ומורי הוראה חדשים, לאחר מסע לימודי ממושך.

אל המעמד נהרו גדולי הרבנים וראשי הישיבות, שהגיעו לחלוק כבוד לאברכים המצטיינים.

את המעמד הנחה בטוב טעם, המשפיע החסידי הנודע, הרה"ג יחזקאל טוסיג, שריתק את הקהל בין הנאומים. גולת הכותרת הייתה נאומי גדולי הרבנים, שריגשו את הציבור בדבריהם לכבוד התורה ולומדיה.

הנואמים הרחיבו על חשיבות שינון התורה וחזרת הש"ס והפוסקים, ושיבחו את הדיינים ומורי ההוראה החדשים על נחישותם להתמסר להנהגת הכלל. הרבנים הדגישו כי זוהי השעה בה עם ישראל זקוק למנהיגי תורה ש"תורתם אומנותם" ושפסקי ההלכה שלהם יהיו נהירים ומבוררים.

בסיום המעמד קיבלו הדיינים מלגה מכובדת מחשובי הרבנים שהסבו בשולחן המזרח.