בקיבוץ נווה יעקב התכנסו השבוע לסעודת מצווה לרגל סיום לימוד ספר אור החיים הקדוש, לימוד קבוע הנערך מדי שבוע לאחר סדר ג’, בשעות הלילה, על ידי בני החבורה המתמדת במקום, אשר זכו להשלים את הספר כולו פרשה אחר פרשה.

את המעמד כיבד בנוכחותו ראש הישיבה, הגאון רבי משה בן שושן, אשר נשא במהלך הסעודה דברי חיזוק והתעוררות על מעלת לימוד ספר אור החיים.

ראש הישיבה הרחיב בדרשתו על עומק דברי הרה"ק רבי חיים בן עטר זיע״א ועל הזכות הגדולה של בני החבורה הלומדים מדי שבוע את פרשת השבוע מתוך הספר הקדוש. הוא ציין כי לימוד זה פותח שערי שמים ומביא את האדם להתבוננות פנימית ולהתקשרות מחודשת לתורה הקדושה.

בני החבורה מתכנסים מדי שבוע בשעה מאוחרת, לאחר יום של עמל התורה, כדי לשקוד בעיון במשנתו הזכה של הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש, השיעור השבועי הפך למסורת של ממש בקיבוץ, ומוכר ברוח ההתעלות המיוחדת השורה עליו ובדקדוק המופלא שבו נלמדות פרשות השבוע מתוך ספר אור החיים.