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מעמד "כבוד התורה" בראשון לציון: 22 מורי הוראה הוסמכו, 8 סניפים חדשים נחנכו

במעמד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נערך השבוע אירוע מפואר לרגל הרחבת רשת בתי ההוראה "מעין טהור" | בשיא הערב: מעמד ההכתרה וריקודים סוערים לכבודה של תורה (חרדים)

מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)

תחושת רוממות וקידוש ה' אפפו את המוני המשתתפים שהתכנסו השבוע למעמד "כבוד התורה", הכתרה מרגשת של פוסקים חדשים ברשת בתי ההוראה "מעין טהור".

האירוע נערך סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, וציין שני אירועים כבירים במקביל: חנוכת שמונה סניפים חדשים של בית ההוראה בעיר ומחוצה לה, והכתרתם של 22 רבני קהילות וראשי כוללים, אשר עמלו בחצי השנה האחרונה בשיעורים שבועיים מפי ראש בית ההוראה, וכעת הוסמכו לכהן כפוסקים ומורי הוראה.

את שולחן הנשיאות פיארו מרנן ורבנן גדולי ישראל. במשא המרכזי של הערב נשא דברים הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף , אשר שיבח את ראש בית ההוראה וציין כי בפרקי אבות אנחנו אומרים 'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע'. הרמב"ם בספרו מונה את סדר הדורות, מי קיבל תורה ממי לאורך הדורות. וברוך השם, גם היום יש לנו גדולי תורה שמעבירים את התורה מדור לדור, הגר"י נסיר בספריו ממשיך את דרך פסיקת ההלכה בדרכו של אבי מורי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

עוד נשאו דברים ראב"ד ירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, ראש בית ההוראה הגאון רבי יניב נסיר הגאון רבי אליהו מאדאר. ידיד המוסדות ר' חיים בוקריץ, ורבנים נוספים.

רגע השיא של הערב נרשם כאשר ראש בית ההוראה, ערך את סיום הלכות טהרה. עם הסיום, פצח הקהל הרב, יחד עם מורי ההוראה החדשים, בריקודים סוערים וממושכים לכבודה של תורה.

מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההכתרה (צילום: יעקב כהן)

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הרב דוד יוסףמעמד כבוד התורההרב ברוך שרגא

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