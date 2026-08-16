במעמד כביר ומרומם שנחקק בדברי הימים של עולם התורה והחסידות, התכנסו אלפי לומדי הזוהר הקדוש מארגון "אתכנשו" שע"י "אור הרשב"י" באתרא קדישא מירון, בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור. המעמד, שנערך בערב ראש חודש אלול, שילב את פתיחת ימי הרחמים והסליחות יחד עם שמחת סיום ספרי הזוהר הקדוש שנלמדו על ידי רבבות חברי הארגון לאורך השנה כולה.

כבר משעות הצהריים נהרו מכל ערי הארץ עשרות אוטובוסים עמוסים באלפי החברים. במהלך הנסיעה נהנו המשתתפים מתחנת רענון ייחודית בכביש 6, שם חולקה לכל נוסע ערכת "צידה לדרך" מושקעת, כחלק מההיערכות הלוגיסטית המופתית של הנהלת "אור הרשב"י" למען הלומדים.

לעתות ערב נפתח המעמד המרכזי סמוך לציון התנא האלוקי רשב"י זיע"א. יו"ר הארגון, הרה"ח ר' בערל פריעד, פתח את המעמד והזמין את המשפיע הרה"ח ר' יוסף דוד שכטר, נכדו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שנשא דברי התעוררות נלהבים. לאחר מכן התכבד האדמו"ר מזוטשקא באמירת 'פתח אליהו' ברטט ובהתרגשות.

תפילת הרבים נמשכה באמירת פרקי תהילים בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון, כשלאחריו קרא האדמו"ר מפיטסבורג את מזמור 'ממעמקים' פסוק בפסוק יחד עם האלפים. בין פרק לפרק עורר המשפיע הגה"ח רבי יידל דייטש את הלבבות על גודל מעלת הלימוד והזמן.

באופן היסטורי האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ברך את הקהל מברכות קדשו, וברך את ספר הקוויטלעך הכללי עם שמות רבבות לומדי הזוהר שהוגש ע"י הרב בערל פריעד – לפני כל האדמורי"ם, לברכה לקראת השנה החדשה.

רגעיה הנעלים של עצרת התפילה הגיעו בעת משא הדברים חוצבי הלהבות של המקובל הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר, שהוביל את קטעי הסליחות בבכיות שליש, כששיאם באמירת י"ג מידות הרחמים לקול תקיעות שופר שהרעידו את הלבבות. מיד לאחר מכן נערכה קבלת עול מלכות שמים ביראה וברטט על ידי האדמו"ר מנדבורנה צפת.

את סיום ספרי הזוהר הקדוש שנלמדו ע"י רבבות החברים ערך הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן. עם סיום הקדיש פצחו אלפי החברים בריקודי עוז לכבוד התנא האלוקי, כששירה עילאית מתפרצת לקול צלילי התזמורת, מקהלת 'מלכות' המורחבת והזמר אברימי מושקוביץ, אשר סחפו את ההמונים בריקודי קודש שנמשכו שעה ארוכה.

את מזרח המעמד פיארו בנוכחותם מרנן ורבנן גדולי ישראל, ובהם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, האדמו"ר מנדבורנה צפת, הגאון חכם ניסים בן שמעון, האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר מזוטשקא, האדמו"ר מאטיניא, הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר חבר בד"ץ העדה החרדית, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאון רבי חיים וייס רב העיר ביתר, הגאון הרב אלעזר שטרן רב המושב מירון, הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת תו"א, בני האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בני האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, ועוד שורה ארוכה של רבנים מכל הקהילות.

בתום המעמד הכביר שבו אלפי המשתתפים לבתיהם עמוסי רגשי קודש ותחושת התעלות עמוקה לקראת ימי הרחמים והסליחות.