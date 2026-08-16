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במעמד גדולי הדור

רגע היסטורי בחריש | רבי אשר זגדון הוכתר לרב העיר והלביש את החלוקא דרבנן

אירוע היסטורי בעיר המתפתחת: מאות תושבים, גדולי ישראל ואישי ציבור חגגו את הכתרתו הרשמית של הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון של חריש | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הלביש את החלוקא דרבנן לרב החדש (חרדים)

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מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)

רגע היסטורי נרשם שבוע שעבר בחריש, עם הכתרתו הרשמית של הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון.

מאות מתושבי העיר, רבנים, אישי ציבור ונכבדים השתתפו במעמד המרגש, שנערך בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי , ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, שר המשפטים והשר לשירותי דת יריב לוין, ראש העיר יוחאי פרג'י, רבני ערים וקהילות ואישי ציבור.

המעמד, בהנחיית איש החינוך הרב יוסף עמר , נערך באווירה חגיגית ומרוממת, כאשר מאות המשתתפים מילאו את אולם הספורט העירוני וקיבלו בהתרגשות את פני רב העיר החדש.

במרכז האירוע נערך טקס ההכתרה הרשמי, במסגרתו הוענקו לרב תשמישי הכבוד וכן הולבש בחלוקא דרבנן, כסמל לכניסתו לתפקיד ולנשיאה בעול הציבור.

במהלך המעמד נשא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף את המשא המרכזי, בדבריו עמד על חשיבות מינוי רבני ערים ומורי הוראה בעלי שיעור קומה, שיהוו כתובת תורנית והלכתית עבור כלל הציבור, הרב הוסיף כי  בחריש יש אוכלסיה מגוונת, וכי הרב זיגדון, הוא רב של כולם, והוא ידע להכיל את כולם.

בדבריו הדגיש את חשיבות הפעילות מתוך מאור פנים, קירוב לבבות ומתן מענה הלכתי נגיש לתושבים, כחלק מהמשך מורשתו של אביו, הגר"ע יוסף זצ"ל לביסוס עולם הרבנות והרחבת המענה התורני בערי ישראל.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, אמר בדבריו כי העיר חריש זכו בזכות עצומה. "זכתה העיר הזאת שצומחת וגודלת, שהכתירה לראשה רב בעל שיעור קומה, בעל ידע, חביב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

לאחר טקס ההכתרה נשא הגר"א זגדון את נאומו כרב העיר, וציטט את דברי חז"ל: "לא שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם". הרב הדגיש כי תפקיד הרבנות נועד בראש ובראשונה לסייע לציבור, לקרב ולהנגיש לתושבי העיר את התורה ומסורת ישראל, ולהמשיך בעשייה מתוך אהבה וחיבה.

יו"ר ש"ס בחריש שלמה פרץ נשא דברים, והביא את ברכתו של יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, אשר נבצר ממנו להגיע.

מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)
מעמד הכתרת רבי אשר זגדון (צילום: יעקב כהן)

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הרב יצחק יוסףהרב ראובן אלבזחרישהכתרההרב אשר זנדון

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
למה כבוד הרבנים הראשיים לישראל לא הוזמנו לטקס? נשמע כמו התחלה לא מוצלחת...
אבי
1
יזכה להגדיל תורה ולהאדירה, כוח"ט, שנה טובה ומבורכת.
שמחה ק.

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