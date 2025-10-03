כיכר השבת
ספון בחדר הספרים | כך התכונן רבה של בני ברק ליום הכיפורים

בערב יום כיפור, כשהאווירה בביתו רוויה קדושה והתרגשות, נצפה רבה של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, בחדר הספרים במעונו כשהוא עטוף בטלית שקוע באמירת תפילה זכה, ובהמשך בברכת קודשו לנאמן ביתו נאווה קודש (חרדים)  

הגאון רבי מסעוד בן שמעון בתפילה זכה בערב כיפור בביתו (צילום: שוקי לרר)
