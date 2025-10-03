ספון בחדר הספרים | כך התכונן רבה של בני ברק ליום הכיפורים
בערב יום כיפור, כשהאווירה בביתו רוויה קדושה והתרגשות, נצפה רבה של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, בחדר הספרים במעונו כשהוא עטוף בטלית שקוע באמירת תפילה זכה, ובהמשך בברכת קודשו לנאמן ביתו נאווה קודש (חרדים)
בערב יום כיפור, כשהאווירה בביתו רוויה קדושה והתרגשות, נצפה רבה של העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, בחדר הספרים במעונו כשהוא עטוף בטלית שקוע באמירת תפילה זכה, ובהמשך בברכת קודשו לנאמן ביתו נאווה קודש (חרדים)
תיעוד מיוחד מצאת יום הקדוש בצילו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר | בעת עריכת ההבדלה נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לשלום עם ישראל ולהצלחת לומדי התורה | בהמשך יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' | דוד חלילי מגיש תיעוד ענק (חרדים)
צפו בתיעוד מרגש ממוצאי יום כיפור בהיכל ישיבת 'אור החיים' בראשות ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, שפצח בריקוד נלהב תוך מחיאת כפיים לקול שירת 'תהא השעה הזאת' • בתוככי ההיכל פרצו רגשות השמחה, לאחר חודש ועשרה ימים של סליחות ותפילות בראש קהל עם קודש (חרדים)
כמדי שנה, נערך קודם יום הכיפורים כנס רבנים בו דנים על מקרים מיוחדים ומה דינם | הכנס השנה היה גם בראשות הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס מגדולי הפוסקים כיום, עם פרופסורים מומחים ובהנחיית הרב בני פישר | צפו בדיון המרתק (חדשות חרדים)
"אני לא מוכנה להמשיך לפני שהוא יבקש סליחה על מה שקרה השבוע. אני פגועה עד עמקי נשמתי", היא אמרה וניסתה להסתיר את הדמעות | קובי הסכים לבקש סליחה, אבל אז עצרתי אותם. "אתם מזלזלים במילה ‘סליחה’", אמרתי (זוגיות)
ביום
כיפור,
כשאנחנו
עומדים מול הקב"ה,
הוא
לא מסתכל על ה"בגדים"
שלנו
– לא על התפקידים,
הכסף,
או
הסטטוס.
הוא
מסתכל על הלב,
על
הבקשות שלנו.
כן,
זה
חשוב לבקש בריאות,
פרנסה,
אבל
המסר האמיתי הוא לבקש גם את הקרבה לה',
את
הרצון לעבוד אותו באהבה,
כמו
חברים שרוצים לבלות יחד,
לא
רק לבקש טובות (ערב כיפור)
ביום הכיפורים, החרטה היא לא חולשה אלא עוצמה | מבט מעמיק אל המנגנון הנפשי שמאפשר לאדם לזוז מהעבר – אל מחילה, תיקון וצמיחה | מה סודה של אותה חרטה, מה הופך אותה לעוצמתית וכיצד היא משפיעה על מעשיו של האדם מהעבר לעתיד? (יום כיפור)
רגעים של אהבה ואחווה נרשמו אמש ברחבת הכותל המערבי, עת האחים הראשל"צים הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף התאחדו במפגש מרגש של אחווה שריגש את הקהל הרב שחזו במחזה | קודם לכן כיבד הראשל"צ הגר"ד את אחיו הראשל"צ הגר"י לשאת את סדר 'קבלת עול מלכות שמים' | ישי ירושלמי תיעד את האירוע המרגש (חרדים)
מנהגים וסגולות רבות נאמרו על יום הכיפורים ועל ערבו של יום, אספנו מעט לפניכם. אם מנהג הוא - אפשר יהיה לאמצו. אם סגולה - ניתן לקיימה ולצפות שתפעל פעולתה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת | למה מכים על לב? מה טעם נתן החת"ס לאמירת הווידוי בניגון ולמה נקרא הוא בכתוב "יום הכיפורים" ולא כיפור ביחיד? | וּמִתְנַהֵג בַּחֲסִידוּת (יהדות)
בווידוי אישי נדיר ומרגש, הוא מסביר איך גם הוא בנה לעצמו "כלוב רגשי" כדי לשרוד, וכיצד זה מנע ממנו לחוות תענוג אלקי אמיתי | מדוע הניגון המרטיט ביותר של יום כיפור, ניגון שחודר כליות ולב, מושר על טקסט שנראה כמו מסמך משפטי יבש? (יהדות)
למעלה מ-2,000 התכנסו אמש - ליל ערב יום הכיפורים באצטדיון ארנה נתניה לערב סליחות מרגש בהשתתפות רבנים בכירים, ביניהם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר | צפו בתיעוד (חרדים)
בכנס רפואה והלכה לקראת יום הכיפורים חשף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מה עשה אביו, מרן הגאון רבי עובדיה, כששמע שאביו ז"ל מתעקש לצום ביום כיפור | הראשל"צ הדגיש את החשיבות בשמירה על הבריאות וההקשבה להוראות הרופאים בצום (חרדים)
בחדר הספרים העתיק במעונו בעיר התורה והחסידות בני ברק, קיים אמש - ליל ערב יום הקדוש, ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים | במעמד נצפה ראש הישיבה מקיים את המנהג על תרנגול לבן, מתוך דבקות עליונה (חרדים)
לב ישראל ער: למעלה ממאה אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים תשפ"ו בכותל המערבי | כ-מיליון וחצי מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל המערבי במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה | עלייה משמעותית במספר המשתתפים בסליחות משנים עברו (חדשות)
0 תגובות