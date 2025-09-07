כיכר השבת
מסורת של אחדות

חיבור מרגש באמירת הסליחות: המשפיע החסידי עורר את הלבבות בישיבה הספרדית 

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הגיע בליל שישי האחרון לאמירת סליחות בהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, לצד ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, שכיבד את המשפיע לעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות שלובים בדברי אמונה וביטחון | צפו בתיעוד (חרדים)  

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)

אורח רום מעלה הגיע בליל שישי האחרון אל היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך.

האורח הרם, המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגיע כדי להשתתף באמירת הסליחות ואף נשא דברי חיזוק והתעוררות בפני הקהל הנרגש, ובהמשך הצטרף לתפילה עצמה, והתפלל בהתעוררות גדולה, כדרכו.

נוכחותו של המשפיע החסידי בישיבת 'אור החיים' משקפת את הערכה הדדית בין עולם התורה הספרדי לבין עולם החסידות. לפני מספר שנים, אף השתתף באמירת הסליחות, האדמו"ר מבעלזא, בראש פמליה מכובדת של חסידיו.

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת בסליחות אצל הגר"ר אלבז (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

צאצאי הרבנים

|

שבועיים לראש השנה

||
5

פך השמן הטהור

||
9

יוסי אליטוב מגיש:

|

הנכד לא ויתר

||
3

"לא תעמוך על דם רעך"

||
2

תתיישבו בנחת ותקראו | לא לפספס!

||
37

ועל המלחמות

||
28

חזנות בעידן הדיגטל 

||
9

המלצת טיול

||
6

וורט של כפייה, סוף של פרידה

||
14

הלכה בפרשה

|

נחשף לראשונה ב'כיכר'

||
8

הטור השבועי | פרשת כי תצא

||
8
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר