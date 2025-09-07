אורח רום מעלה הגיע בליל שישי האחרון אל היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים, בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך.

האורח הרם, המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגיע כדי להשתתף באמירת הסליחות ואף נשא דברי חיזוק והתעוררות בפני הקהל הנרגש, ובהמשך הצטרף לתפילה עצמה, והתפלל בהתעוררות גדולה, כדרכו.

נוכחותו של המשפיע החסידי בישיבת 'אור החיים' משקפת את הערכה הדדית בין עולם התורה הספרדי לבין עולם החסידות. לפני מספר שנים, אף השתתף באמירת הסליחות, האדמו"ר מבעלזא, בראש פמליה מכובדת של חסידיו.