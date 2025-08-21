בבני ברק התקיימה עצרת המרכזית לזכרו של ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל, בבית המדרש 'מנין אברכים' בשיכון ה'.

במעמד השתתפו חבר המועצת הגר"א סלים. הגר"ש זעפרני, גאב"ד 'עמלי תורה'. הגר"ל פנחסי, ר"י 'אור אברהם'. בנו הגר"א כהן, מראשי ישיבת 'יקירי ירושלים'. הגר"א זכותא, רב שכונת מתחם הסופרים. הגר"מ מזרחי, ר"י 'נחלת יוסף'. חתנו - הגר"י חיון. הגר"ע יחזקאל ר"מ 'עוד יוסף חי'. נכדו הרב יונתן טולדנו, ועוד רבנים מבני משפחה ואישי ציבור.

במעמד התייחס חבר המוצעת הגר"א סלים לחוק הגיוס: "אנחנו נמצאים בפרשת דרכים המצב היום שיש רדיפה שרוצים להפסיק את ההשפעה הגדולה של הישיבות. צריך לדעת שהצבא הוא במהות זה כור היתוך וזה מה שאמר אותו האיש שהקים את המדינה".

עוד אמר על ראש הישיבה: " ראש הישיבה חכם שלום הפריח את עולם הישיבות הספרדי והתחיל מעט מן האור דוחה הרבה מהחושך מתוך ישיבת 'פורת יוסף'. גם הבעלי בתים שלחו לפורת יוסף מי היה החלוץ לצאת למרחב הצעד הראשון זה היה 'פורת יוסף' בקטמון שיסד אותה המנוח יחד עם חכם שמעון בעדני זצ"ל, לא רק לירושלים אלא כל הארץ כולה מדן ועד באר שבע אחרי המשבר שהיה במדינה הציונות בקום המדינה".

ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן שיגר מכתב מיוחד למעמד, בו הדגיש וכתב: "ידיד ה' וידיד בית אבא.. שמסר נפשו כל חייו להרביץ תורה.. וכמה היה ירא וחרד על גזירת גיוס בני הישיבות.."

הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני נשיא קהילות האברכים וגאב"ד 'עמלי התורה' אמר: "ראש הישיבה רבי שלום הכהן הגדול, היה איש אמת, ומקנא על האמת בתקיפות נחרצת. ואולם בד בבד היה איש שלום, והשכיל להוליד שלום בעם ישראל ובין ישראל לאביהם שבשמים על ידי קנאת האמת. וקיים בשילוב נפלא מאמר הכתוב "והאמת והשלום אהבו" שבזה תלויה גאולתם של עמ"י. ולא ויתר על האמת למען השלום ולא ויתר על השלום למען האמת".

בנו, הגאון הרב אפרים כהן סיפר: "אבא היה מתפלל בישיבה לא היה שייך למשוך אותו ממקום הנשימה. בבין הזמנים לא היה מוכן להתפלל במנין שמתפללים בו לאחר זמן מגן אברהם לחומרא. שביקשו מאבא בתי כנסת גם ברובע היהודי וגם בקטמון בבין הזמנים בשבת רבינו יתפלל עמנו ויחזק את הקהל בליל שבת היה מגיע אבל בבוקר היה שואל מתי התפילה בשמונה, שמונה וחצי, זה לא בשבילי. אמרו לו קבענו בשעה זו משום שהציבור לא יגיע יותר מוקדם. ואף אמרו לו שאם הוא יגיע כולם יקומו הפעם בשעה שבע. אמר אבל אני לא רוצה שבגללי יגיעו יותר מוקדם".