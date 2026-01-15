כיכר השבת
במעמד הרבנים: אברכי אשדוד סיימו את הש"ס לע"נ הרבנית מזל מדלן פינטו ע"ה

מעמד סיום הש"ס התקיים במוסדות אורות חיים ומשה באשדוד בנשיאות הגרד"ח פינטו לעילוי נשמת אמו הרבנית מזל מדלן פינטו ע"ה עם השתתפות רבנים וקהל רב | צפו בתיעוד (חרדים)

(צילום: יעקב כהן)

במעמד רב רושם וברוב פאר והדר התקיים במוסדות אורות חיים ומשה באשדוד בנשיאות הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו מעמד סיום הש"ס.

הש"ס נלמד לע"נ הרבנית הצדקת מזל מדלן פינטו ע"ה אמם של הגרד"ח פינטו ואחיו, רבה של אשדוד הגר"ח פינטו, ע"י כל אברכי הכוללים שלומדים במוסדות ברחבי הארץ.

במעמד השתתפו מרנן ורבנן. בניו של הגרד"ח, הרה"ג רבי רפאל, רבי משה, רבי יואל ורבי מיכאל פינטו, ראשי הכוללים ורבני הקהילות, אישי ציבור וקהל רב מבני העיר.

המעמד הגדול החל בתפילת ערבית כשלאחמ"כ נשאו הרבנים דברי הספד וזכרון בהיכל בית המדרש. הרבנים בדבריהם העלו את זכרה של הרבנית ע"ה וציינו את מסירותה לחינוך הבנים על אדני התורה והיראה וכן את צניעותה וקדושתה.

בסיום. ירדו הרבנים יחד עם הקהל לאולם הגדול למעמד סיום הש"ס וסעודה כיד המלך בשירה ושמחה לכבודה של תורה.

בדברים שנשא הגרד"ח פינטו במעמד הסיום שיבח את האברכים הממיתים עצמם בעולמה של תורה על אשר לקחו על עצמם ללמוד בין הסדרים את מסכתות הש"ס לעילוי נשמת הרבנית ע"ה והעלה על נס את שקידתם ועמלם . כמו"כ בירך את בניו העומדים לימינו בניווט המוסדות ביד רמה ובתבונה.

בסיום, עברו האברכים לקבל מידי הרב את יין הסיומים שהתברך על ידו.

