כיכר השבת
משיעור עיוני לאפייה מעשית: בחורי "אבני נזר" באפיית מצות מצווה עם ראש הישיבה

לקראת חג הפסח הבעל"ט, תלמידי ישיבת "אבני נזר" יצאו לאפיית מצות יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן | לפני האפייה שמעו משיעור הלכתי מעמיק מפי ראש הישיבה על הלכות אפיית מצות | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ז כהן באפיית מצות (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת חג הפסח בני הישיבה הגדולה אבני נזר בראשות הגאון רבי זמיר כהן השתתפו באפיית מצות של יד יחד עם ראש הישיבה ורבני הישיבה.

טרם היציאה למאפייה, התכנסו הבחורים לשמיעת שיעור הלכתי מפורט מפי ראש הישיבה. הגר"ז כהן סקר בפני התלמידים את סוגיות הגמרא והפוסקים הנוגעות לאפיית מצות, בדגש על החומרות המיוחדות והזהירות הנדרשת.

ראש הישיבה עמד על חשיבות ההקפדה על כל השלבים באפיית המצות כאשר עם סיום השיעור, הגיעו הבחורים למאפיית המצות, שם המשיך הדיון ההלכתי כאשר ראש הישיבה מפרט לתלמידים את כלל הצדדים ההלכתיים של אפיית מצות של יד. החל ממים שלנו, דרך הלישה, הרידוד ועד להכנסה לתנור.

הגר"ז כהן בשיעור בישיבה (צילום: באדיבות המצלם)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר