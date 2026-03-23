לקראת חג הפסח בני הישיבה הגדולה אבני נזר בראשות הגאון רבי זמיר כהן השתתפו באפיית מצות של יד יחד עם ראש הישיבה ורבני הישיבה.

טרם היציאה למאפייה, התכנסו הבחורים לשמיעת שיעור הלכתי מפורט מפי ראש הישיבה. הגר"ז כהן סקר בפני התלמידים את סוגיות הגמרא והפוסקים הנוגעות לאפיית מצות, בדגש על החומרות המיוחדות והזהירות הנדרשת.

ראש הישיבה עמד על חשיבות ההקפדה על כל השלבים באפיית המצות כאשר עם סיום השיעור, הגיעו הבחורים למאפיית המצות, שם המשיך הדיון ההלכתי כאשר ראש הישיבה מפרט לתלמידים את כלל הצדדים ההלכתיים של אפיית מצות של יד. החל ממים שלנו, דרך הלישה, הרידוד ועד להכנסה לתנור.