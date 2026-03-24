אמש נחגגה שמחת שבע ברכות לבנו של הרב נתנאל פיטוסי, מרבני פתח תקווה, בשמחה השתתפו רבנים ואישי ציבור, ובראשם אורח הכבוד, רבה של העיר אור יהודה, הגאון רבי ציון כהן.

האירוע נערך בסמוך למגדלי בבלי היוקרתיים בתל אביב, במהלך השמחה נשא דברים איש מערכת הביטחון בוקי לוי, יוצא סיירת מטכ״ל, שסקר בפני המשתתפים את ההיבטים האסטרטגיים של הלחימה והתייחס גם לצפוי בהמשך.

אלא שבעיצומה של השמחה נשמעה אזעקה, והמשתתפים ירדו למרחב המוגן. למרות המעבר החד, האווירה המיוחדת נשמרה: גם בתוך הממ״ד המשיכו הרבנים בדברי תורה, והקהל לא ויתר על השירה והריקודים.

רבה של אור יהודה, הגאון רבי ציון כהן, ששהה עם המשתתפים במרחב המוגן לאורך האירוע, חיזק את הנוכחים בדבריו והוסיף נופך מיוחד לשמחה.