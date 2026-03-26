"זה מה שיחזיר את הילד שהתרחק הביתה"; הגר"ר אלבז במדריך מלא ללילה הקדוש 

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, מסר אמש שיעור בפני מאות תלמידיו, כשהוא עורך לפניהם 'סדר' חי ומפורט עם קערה ערוכה על כל סימניה | במהלך השיעור הרחיב ראש הישיבה על כוחו של ליל הסדר להחזיר גם את הבנים הרחוקים ביותר אל 'בית אבא' | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (חרדים)

הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח| צילום: צילום: רון סטודיו
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)

בהיכל ישיבת "אור החיים" בעיה"ק ירושלים מסר אמש (רביעי) חבר מועצת חכמי התורה וראש המוסדות, הגאון רבי ראובן אלבז, שיעור הכנה מיוחד לקראת ליל הסדר.

על שולחנו של ראש הישיבה הונחה קערת הסדר הערוכה במלואה, כפי שהיא מונחת בליל התקדש חג. הגר"ר אלבז, הידוע בכושר הסברתו הנדיר, הרחיב בנועם שיח על כל סימן וסימן, תוך שהוא מדגים לבחורים את אופן עריכת הסדר והדקדוקים ההלכתיים המדויקים.

במשך שעה ארוכה רותקו מאות השומעים לשפתו המתוקה של הרב, שהסביר כיצד להסב, איך לטבול את הכרפס ומהו הסדר המדויק של הנחת הסימנים בקערה על פי הקבלה וההלכה. "כשבחור רואה במו עיניו איך ראש הישיבה מדגים את המנהגים, זה נחרט אצלו הרבה יותר מכל ספר", אמר אחד המשתתפים ל'כיכר השבת'.

בסיום השיעור הרחיב הרב בדברי השקפה על החשיבות העצומה של ליל הסדר, המשמש כציר מרכזי בחינוך הדורות הבאים.

"האווירה הקדושה בבית בלילה הזה היא לא רק טקס", התבטא ראש הישיבה, "זהו הקשר הבלתי ניתן לניתוק של הילד עם שורשיו. האווירה הזו מחזיקה וקושרת את הילד לבית אבא; גם אם חלילה יבוא יום והוא ייפול ביצרו או יתרחק, הריח של המצות, השירה של 'והיא שעמדה' וההדר של אבא בלילה הזה, הם שיחזירו אותו בסופו של דבר הביתה".

הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)
הגאון רבי ראובן אלבז בשיעור לקראת פסח (צילום: רון סטודיו)

תכתבו על הרב 'מרן' הוא מנהיג הדור. מהיחדים שמרן הרב עובדיה מינה למועצת החכמים. הוא 'מרן' ללא עוררין
מנחם
מסכים ומחזק , הלוואי שמרן הרב אלבז היה מסכים להנהיג אותנו .. ענוותן כהלל!
מרן שליטא

