בהיכל ישיבת "אור החיים" בעיה"ק ירושלים מסר אמש (רביעי) חבר מועצת חכמי התורה וראש המוסדות, הגאון רבי ראובן אלבז, שיעור הכנה מיוחד לקראת ליל הסדר.

על שולחנו של ראש הישיבה הונחה קערת הסדר הערוכה במלואה, כפי שהיא מונחת בליל התקדש חג. הגר"ר אלבז, הידוע בכושר הסברתו הנדיר, הרחיב בנועם שיח על כל סימן וסימן, תוך שהוא מדגים לבחורים את אופן עריכת הסדר והדקדוקים ההלכתיים המדויקים.

במשך שעה ארוכה רותקו מאות השומעים לשפתו המתוקה של הרב, שהסביר כיצד להסב, איך לטבול את הכרפס ומהו הסדר המדויק של הנחת הסימנים בקערה על פי הקבלה וההלכה. "כשבחור רואה במו עיניו איך ראש הישיבה מדגים את המנהגים, זה נחרט אצלו הרבה יותר מכל ספר", אמר אחד המשתתפים ל'כיכר השבת'.

בסיום השיעור הרחיב הרב בדברי השקפה על החשיבות העצומה של ליל הסדר, המשמש כציר מרכזי בחינוך הדורות הבאים.

"האווירה הקדושה בבית בלילה הזה היא לא רק טקס", התבטא ראש הישיבה, "זהו הקשר הבלתי ניתן לניתוק של הילד עם שורשיו. האווירה הזו מחזיקה וקושרת את הילד לבית אבא; גם אם חלילה יבוא יום והוא ייפול ביצרו או יתרחק, הריח של המצות, השירה של 'והיא שעמדה' וההדר של אבא בלילה הזה, הם שיחזירו אותו בסופו של דבר הביתה".