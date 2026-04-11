המונים מבני בית ישראל לצד גדולי התורה והחסידות, נהרו בימי חג הפסח, אל מעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך ברחוב קצנלבוגן 4 בירושלים.

מעון הקודש הפך למוקד עלייה לרגל עבור הרבבות שבאו לקיים מצוות "הקבלת פני רבו ברגל" ולהתברך בברכת החג מפי מרא דארעא קדישא.

בשעות שלפני כניסת החג, נרשמו רגעי הוד במעונו, כאשר כמדי שנה, ערך הפוסק את "עירובי החצירות" בהם זיכה את כלל תושבי עיר הקודש ירושלים כמנהג רבני העיר משנות קדם.

רגע מיוחד נרשם כאשר הגיע שליחו האישי של האדמו"ר מתולדות אהרן, ובידיו "מצות מצווה" שאפה בערב פסח לאחר חצות היום במיוחד עבור הגר"מ שטרנבוך.

במהלך ימי החג נערכו במעון הקודש כמה כינוסים משמעותיים. אסיפה מיוחדת התקיימה עבור כלל חברי ועד ההנהלה, הכשרות, והשחיטה של העדה החרדית בראשות הדיין הבכיר של ה'עדה' הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן. חברי הועד הגיעו לשמוע את דבר ה' מירושלים ולקבל את הכוונותיו ההלכתיות של הפוסק בנושאים שונים העומדים על הפרק.

במעמד נפרד ומרגש, התקיים מעמד "הקבלת פני רבו" המרכזי עבור רבני ואברכי כולל "תשובות והנהגות", העומד תחת נשיאותו של הפוסק. במעמד זה נטלו חלק גם חברי בד"צ העדה החרדית. במעמד זה האצילו ברכותיהם על הפוסק לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה להנהגת עם ישראל.

בתוך רצף אירועי החג, זכו תלמידי ישיבתו של הפוסק השוכנת בבית שמש לקרבה נדירה וזכייה נכספת. התלמידים הגיעו למעמד ייחודי שנערך בתוך חדרו של הפוסק, שם במרחק נגיעה, זכו לשמוע דברי אלוקים חיים ולהתברך בכל מילי דמיטב לקראת זמן הקיץ הבעל"ט.

בין גדולי האדמו"רים שעלו למעון, בלט ביקורו של האדמו"ר מפינסק קרלין. במהלך השיחה המרתקת, שאל האדמו"ר את הפוסק שאלה מעניינת ומרתקת: "איך נהגו תמיד לאחל בימי חול המועד, האם 'גוט מועד' או 'גוט יום טוב'?". הגר"מ השיב על אתר: "בירושלים אומרים גוט יום טוב, ובחוץ לארץ אומרים גוט מועד".

בין עשרות דמויות הוד מעולם התורה והחסידות שנהרו נצפו: האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, האדמו"ר מדושינסקיא, האדמו"ר מאונגוואר, האדמו"ר מסוכוטשוב (אחיינו של פוסק הדור), האדמו"ר מפוריסוב.

הרבנים הגאונים: רבי יצחק סורוצקין (חבר מועצג"ת בארה"ב), רבי אשר אריאלי (ישיבת מיר), רבי נפתלי קופשיץ, רבי יעקב אליעזר שוורצמן (ראש ישיבת בית מדרש גבוה), ראש ישיבת תולדות אהרן רבי משה קאהן, רבי משה מרדכי קארפ, רבי בן ציון קוק, רבי יצחק קולדצקי.רבני העדה החרדית: חברי הבד"צ הגאונים רבי אברהם יצחק אולמאן, רבי חיים אורי פריינד, רבי יהודה פישר, רבי נתן הכהן קופשיץ (גאב"ד לשכת הפוסקים), רבי שמואל בראנדסופער, רבי אהרן בראנדסופער (ראב"ד לשכת הפוסקים) ורבי יהודה ניישלאס, רבי קלמן וייס, רבי בער ליטמנוביץ, ורבי ברוך יהודה היימליך.