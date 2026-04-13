צפו בתיעוד

במהלך ימי המועד נהרו המוני בני ישראל, תלמידים, בוגרים ומרביצי תורה, למעונו של ראש הישיבה חכם משה צדקה, כדי לקיים את המנהג של הקבלת פני רבו ברגל.

המחזה בבית ראש הישיבה היה מרגש במיוחד, כאשר בין הבאים נצפו קבוצות של מנגנים שהגיעו עם כלי זמר וכינורות בידיהם לכבוד שמחת החג, ושמחו את ליבו של ראש הישיבה שישב וקיבל את הקהל במשך שעות ארוכות.

באחד מימי חול המועד נערך מעמד המרכזי של "הקבלת פני רבו" בבית המדרש "אהבת כל ישראל" בשכונת מעלות דפנה בירושלים. היכל בית המדרש היה צר מלהכיל את הקהל הרב שצבא על הפתחים כדי לחזות בזיו פניו של ראש הישיבה ולשמוע מדבריו.

לצדו של חכם משה צדקה פיארו את שולחן הכבוד גדולי תורה ומקובלים שנשאו דברים לכבוד המועד ולכבודו של ראש הישיבה: הגה"צ רבי יצחק כהן, רב שכונת שמואל הנביא. הגאון רבי יעקב שכנזי, רב שכונת בית ישראל. המקובל רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום". הגאון רבי דניאל זאדה, ראש ישיבת "תורת אברהם".