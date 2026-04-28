כיכר השבת
צריך תמימות

בגלל ספירת העומר; רבה של בני ברק עצר את אירוע היסוד לקהילה החדשה

ברוב רגש התייסדה השבוע קהילה חדשה עבור בוגרי ישיבת 'באר התלמוד' בבני ברק • במהלך המעמד עצר רב העיר את האירוע כדי לספור ספירת העומר • צפו בתיעוד (חרדים)

1תגובות
התייסדות קהילת באר התלמוד בבני ברק (צילום: ש.פ.ה.)

במעמד מרגש נחנכה השבוע קהילת "באר התלמוד - בני ברק", השוכנת בבית המדרש 'נתיב חיים' ברחוב ז'בוטינסקי בעיר. מעמד הפתיחה נערך בראשות ראש הישיבות הגאון רבי חנוך כהן ובהשתתפות רבני הישיבה וקהל אברכים רב.

את המעמד פיאר בנוכחותו רבה של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, שעמד בדבריו על הצורך ההכרחי של אברך להיות מקושר לקהילה שבה הוא ממשיך את בנייתו הרוחנית כבן תורה.

רגע מרגש ומעורר השראה נרשם במהלך האירוע, כאשר רבה של העיר הגר"מ בן שמעון ביקש מהמארגנים לעצור את האירוע לטובת תפילת ערבית. לשאלת המארגנים הסביר הרב כי ההקפדה על ה"תמימות" בספירת העומר היא מעלה חשובה מאין כמותה, ועל כן העדיף לעצור הכל כדי להתפלל ולספור בזמנה.

לאחר מכן נשא דברים רב הקהילה, הגאון רבי מאיר בן שושן, ראש ישיבת 'שערי תבונה', שהרחיב על הזכות העצומה בלימוד התורה בשבתות ועל החיבור המיוחד שנוצר סביב שולחן הלימוד.

במשא המרכזי של הערב, נשא דברים ראש ישיבות "באר התלמוד", הגר"ח כהן. בדבריו עמד ראש הישיבה על החובה של כל אברך להיות מחובר לקהילה תורנית: "זה לא רק מבדיל את האדם ממה שקורה בחוץ, אלא מעמיד אותו ברמה רוחנית גבוהה בהרבה. כשכל אברך מרגיש את ההווי הישיבתי, כל האווירה בבית משתנה".

עוד הוסיף ראש הישיבה: "כאשר אבא לוקח את ילדיו להתפלל וללמוד במקום כזה, הוא יודע עם מי הבן שלו מתחבר, יש להם שפה משותפת ושאיפות גבוהות, וזה מעצב את כל צורת הבית".

במעמד נשאו דברים גם הגאון רבי עזרא כהן והגאון רבי ניסים כהנים מרבני הישיבה בירושלים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הרב מסעוד בן שמעוןהרב חנוך כהןישיבת באר התלמוד

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הגאון האב חנוך שליט"א מעותד לגדול הדור על כל המשתמע מכך, עלה והצלח.
יוסף חיים אוהב ציון

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר