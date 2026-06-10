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פניני חכמי תימן נחשפים | גדולי הרבנים והדיינים התכנסו ל'לחיים' חגיגי

שורה של גדולי תורה, דיינים ואישי ציבור התכנסו למעמד "לחיים" מיוחד לרגל הוצאת הכרך השישי של כתב העת התורני המאגד בתוכו את פניני וחידושי חכמי תימן לדורותיהם • המשתתפים ציינו ברגש את התחדשות מפעל ההפצה בדורנו, למען ידעו הדורות הבאים מי היו המאורות הגדולים של העדה • הצצה מיוחדת (חרדים)

הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)

בשורה טובה בעולם התורה והמחקר התורני של ק"ק : במעמד מרגש שנערך השבוע במכון 'המאורות', בראשות ראש המוסדות הגאון רבי יהורם יפת, צוינה הוצאתו לאור של הכרך השישי של 'מורשה' – כתב העת התורני השנתי המאגד בתוכו את פניני וחידושי חכמי תימן לדורותיהם.

במעמד ה"לחיים" המיוחד השתתפו שורה של רבנים ואישי ציבור שבאו להוקיר את מפעל ההפצה התורני החשוב.

בראש המשתתפים עמדו הרבנים הגאונים: רבי אבירן יצחק הלוי אב"ד תל אביב, רבי עמרם קורח רב ק"ק 'תורת חיים' בביתר עילית, ורבי ברוך עוקשי רב מרכז העיר אלעד.

כמו כן נטלו חלק במעמד הרבנים הגאונים: רבי יחיאל נדב בנו וממשיך דרכו של הגה"צ רבי אריה זצ"ל, רבי עזריאל צדוק רב ק"ק 'יד יחיאל יונה' בירושלים ומשגיח ישיבת 'דרכי משה', רבי דוד צדוק רב מושב 'אורה', רבי אוריאל יצחק הלוי דומ"צ 'המאורות' ו'אש חיים', רבי נתנאל בנאי דומ"צ 'המאורות', ורבי ישי יפת ראש מדרשיית 'המאורות'.

לצד שורת הרבנים, נראו במקום גם נציגי ציבור ובהם יחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, יונתן צדוק חבר מועצת העיר בני ברק, ומשה יפת מנהל בית ההוראה 'המאורות' וחבר מועצת העיר מודיעין עילית.

הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)
הרבנים במעמד (צילום: אלחנן אלוני)

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תימןלחייםהמאורותהרב יהורם יפת

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