תנופת פיתוח רוחנית מרשימה בשכונת רמת שלמה החדשה בירושלים: בשנים האחרונות הולך ונבנה במקום גרעין קהילתי חזק ואיכותי, המושך אליו משפחות של בני תורה יראי שמיים העמלים לפרנסתם. השבוע הגיעה תנופה זו לנקודת ציון היסטורית, עם מעמד הכנסת ספר התורה הראשון לבית הכנסת "באר יצחק", בשיתוף פעולה עם ארגון 'חלקי בקהילתי'.

הקהילה המקומית, המאחדת כיום למעלה משמונים משפחות ולפחות מאה מתפללים, מציגה מודל ייחודי של קהילתיות מגובשת ואחדות מופלאה סביב לימוד התורה ועבודת ה'. המאפיין הבולט ביותר במקום הוא רוח השותפות והלכידות החברתית, כאשר כלל החלקים לומדים ומתפללים יחד, שכם אל שכם, מתוך שאיפה משותפת להתעלות רוחנית.

ספר התורה יצא בשירה ובריקודים מביתו של הרב מאיר פרומר, אשר יזם והקים את הקהילה יחד עם הרב אפרים זכריה. התהלוכה החגיגית צעדה בסך אל עבר בית הכנסת, השוכן לעת עתה במבנה ארעי של אוהל בחצר בית משפחת זכריה, ברחוב הרב שך שברמת שלמה החדשה.

לאחר הריקודים ואמירת המזמורים הוכנס ספר התורה לתיבת ארון הקודש לקול שירת 'שאו שערים ראשיכם'.

אורחי הכבוד של המעמד היו הרב הראשי, הגאון רבי דוד לאו והגאון רבי יהודה ברייטקופף מרבני שכונת הר נוף בירושלים ואב"ד בתפוצות, הרב לאו שיתף את הנוכחים בגילוי מעניין, לפיו הוא זוכה מדי יום להשקיף ממרפסת ביתו שבשכונת רמות הסמוכה אל עבר התפתחותה המרשימה של הקהילה החדשה.

בדבריו הנרגשים עמד הגר"ד לאו על מהותה של האחדות האמיתית סביב התורה, וביקש להסיר מחיצות מלאכותיות: "בפנים כולנו מתחילים ב'בראשית', לכולם יש את עשרת הדיברות, כולנו שווים". הרב הראשי שיבח את החיבור המופלא המתרחש בבית המדרש, שבו כולם שואבים יחד מאותו המעין.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יהודה ברייטקופף, המשמש גם כרב של הארגון 'חלקי בקהילתי' המלווה את המקום מקרוב בשיעוריו ובעצותיו.

בדבריו עמד הגר"י ברייטקופף על החשיבות המופלגת של קביעת עיתים נוקשה ויציבה לתורה כחוק בל יעבור שאינו משתנה חלילה מפאת אילוצי היום-יום.

הרב הוסיף כי פירוש המשנה "עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי", אינו נמדד רק בכמות הזמן אלא בעיקר ביחס הנפשי והערכי לתורה. בדבריו שיבח את חברי הקהילה שזוכים להשתתף בשיעורי תורה ובפעילות לאורך כל השבוע, וקרא לנציגי הציבור לפעול בהקדם כדי לדאוג להם למקום תפילה ותורה קבוע ומסודר כראוי.

הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, ראש מוסדות "פתחי עולם" ומראשי הקהילה, נשא דברים והודה בחמימות למשפחת קלרמן החשובה על תרומת ספר התורה הנדיבה, וכן לבעלי האכסניה שפינו משטחם הפרטי לטובת מקום התפילה הזמני.

במעמד המפואר השתתפו רבנים נמנים נוספים מבין מתפללי המקום, בהם: הגר"ע חזן (ראש ישיבת "לב אליהו"), הדיין הרה"ג רבי דניאל גליק, הרה"ג רבי משה זכריה (ראש ישיבת "דרך תורה"), והרה"ג רבי ישראל מאיר זביחי (ראש ישיבת "תפארת יונתן יהושע").