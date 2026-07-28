המונים ליוו ביום שישי האחרון למנוחות את הגאון רבי אברהם מנחם זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 79.
מסע ההלוויה החל בבית מדרשו "נר הצפון" במגדל העמק. במקום נשאו דברי הספד והתעוררות עמיתו לרבות העיר, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, חתנו הרב אליהו כלפה, אחיו הרב דוד והרב משה מנחם מרבני המוסדות, תלמידו רב העיר בית שאן הרב יוסף יצחק לסרי, חתנו משגיח ישיבת 'נזר התורה' הרב שלום שטרית, רמי"ם בישיבת 'נזר התורה' הרב יצחק גוטמן והרב יהודה מזרחי, בנו מנהל הישיבה ר' שמעון מנחם, בנו הרב יהודה מנחם, הרב אשר בן דוד, וראש עיריית מגדל העמק יעקב בן חיים.
משם המשיך מסע ההלוויה, דרך ישיבתו "נזר התורה", אל בית הלוויות שמגר בירושלים. בההלוויה בירושלים הספידוהו הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שלמד עם המנוח בצעירותם, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, רב שכונת שמואל הנביא ומחותנו הגאון רבי יצחק כהן, חתנו ראש כולל 'נר הצפון' הרב משה שטרית, בנו ר' יגאל מנחם, הרב רווח, ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.
בתום מסע ההספדים יצאה מיטתו לבית העלמין בהר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.
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