תיעוד דומע במגדל העמק ובבירה | המונים ליוו למנוחות את הגאון רבי אברהם מנחם זצ"ל המונים ליוו בערב שבת האחרון למנוחות, את הגאון הרב אברהם מנחם זצ"ל, רבה של 'מגדל העמק', שהלך לעולמו בגיל 79 • מסע הלוויה יצא מבית מדרשו "נר הצפון", עבר דרך ישיבת "נזר התורה" והמשיך לבית הלוויות שמגר בירושלים עד לקבורתו בהר המנוחות (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:02