עם חתימתה של שנת הלימודים בישיבות "תומכי תמימים", עת ימי הקיץ מזמנים הפוגה משגרת הספסלים, קצרו תלמידי הישיבה לצעירים המרכזית במוסקבה את פירות יגיעתם.

לאחר חודשים ארוכים של מבצע לימוד והכנה רוחנית אינטנסיבית, ולאחר מעמידתם בכור המבחן בהצלחה מרובה ב"ה, זכו התלמידים המצטיינים להגשים את משאת נפשם: מסע מרומם אל חצר הרבי מליובאוויטש זי"ע.

מיד עם הגעתם לניו יורק, השתלבו התלמידים במסגרת 'ישיבת קיץ' ייחודית בסמיכות לאוהל חב"ד ברובע קווינס. סדרי הלימוד נפתחו בשיעור עיוני מרתק מפי ראש הישיבה, הגה"ח ר' משה לרמן, שליווה במסירות את המסע. המשכו היה בתפילת שחרית מרוממת, כאשר לפני העמוד ניגש רבה של מגדל העמק, הגה"ח רבי יצחק דוד גרוסמן, שהרעיף לאחר מכן דברי חיזוק נרגשים על הבחורים, אשר המשיכו בהתמדתם ושקידתם גם בכל יום מעשרת ימי שהותם בארה"ב, תוך השתתפות בשיעורי תורה מפי רבנים ומשפיעים גדולים.

לקראת הנסיעה, הציע מייסד הישיבה, רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, לשלב במסע ביקורים מיוחדים במעונותיהם של אדמו"רים ורבנים בארצות הברית. המטרה הייתה כפולה: לעודד את הבחורים להמשיך להתמיד בלימודם ולקצור את פירות עמלם, וכן להציג בפני גדולי התורה את עוצמתה של מהפכת היהדות הפועלת כיום ברוסיה. מהלך זה היווה סגירת מעגל היסטורית לביקור המפורסם לפני 55 שנה, עת שלח הרבי מליובאוויטש זי"ע קבוצת בחורים שיצאו מרוסיה להיבחן אצל הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל. והנה, עשרות שנים לאחר מכן, התקבלו ביום שני תלמידי הישיבה ממוסקבה במעונו של נכדו, ראש ישיבת "תפארת ירושלים" הגאון רבי ראובן פיינשטיין. ראש הישיבה התרגש עמוקות לראות צורבי רבנן משיבים כהלכה במסכתות שבת ובבא בתרא, והתרשם כי הם ממשיכים בגאון את שרשרת מסירות הנפש לתורה של זקניהם.

ביום שלישי המשיך מסע הכבוד התורני אל שכונת בורו פארק, שם קיבל האדמו"ר מבאבוב 45 את התלמידים במאור פנים בחדרו שבבית מדרשו הגדול. האדמו"ר בחן את הבחורים, הביע את התפעלותו הרבה מעדינותם ומשקידתם הניכרת, והעניק לכל אחד ואחד ברכה אישית בחמימות רבה.

למחרת התקבלו התלמידים, יחד עם הצוות החינוכי המסור, במעונו של הפוסק הנודע הגאון רבי גבריאל ציננער, מחבר סדרת ספרי ההלכה 'נטעי גבריאל' אשר זכה לקירובים נדירים והוראות להדפסת ספריו מאת הרבי מליובאוויטש זי"ע. במשך שעתיים תמימות נבחנו התלמידים על תלמודם, וזכו להערכה עמוקה על היקף ידיעותיהם ועל עמל התורה שלהם בישיבה במוסקבה.

את התלמידים, שהם בני הרבנים והשלוחים ברוסיה והמדינות הסמוכה לה, הציגו בפני גדולי התורה חברי הצוות החינוכי שהתלווה לביקורים אלו, בראשות משפיע הישיבה הרב מנחם מענדל ווילעסנקי ומנהלה הרב חיים משה ובר.