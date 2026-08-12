ברשת הכוללים 'יערות הדבש', בראשות המקובל הגה"צ רבי משה פריש, אבד"ק יערות הדבש, ציינו בשבוע החולף אירוע מרומם ומרגש לסיכום פרק לימוד מקיף ויסודי.

המעמד המרכזי, "ברנה יקצורו", נערך עבור למעלה מ-40 אברכים מכולל הלכות שבת שע"י הרשת, אשר התייצבו למבחן סיכום מקיף על כל הלכות מוקצה, אותן למדו ושיננו בעמל, ביגיעה ובהתמדה עצומה לאורך שנה וחצי תמימות.

אל כס הבוחנים, למבחן ממושך שנמשך למעלה משעה תמימה, הסבו גדולי הרבנים והדיינים: הגאון רבי ברוך יהודה היימליך, מדייני חסידות תולדות אהרן; הגאון רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט בפתח תקווה; והגאון רבי חיים שמרלר, רב בית המדרש 'היכל צבי' דחסידי צאנז בירושלים.

במהלך המבחן הציגו לומדי הכולל שליטה מרשימה וידיעות מקיפות, תוך שהם מפגינים בהירות נפלאה ועומק עיון ניכר בכל סעיף בשולחן ערוך, ובדברי הפוסקים, ה'שערי ציון' וה'ביאור הלכה'.

הרבנים הבוחנים לא הסתירו את התפעלותם מהיקף החומר ומהבקיאות הרהוטה של האברכים.

לאחר המבחן נערכה סעודת מצווה חגיגית לגומרה של תורה. בשיא המעמד נשא אבד"ק יערות הדבש, הגה"צ רבי משה פריש, דברי חיזוק וברכה בשבח עמלי התורה. בתום דבריו פצחו האברכים יחד עם רבני הכולל בריקודים נלהבים לכבודה של תורה ולומדיה.