 דלג לתוכן הראשי
לאחר שנה וחצי של יגיעה

זכו לשבח מגדולי הרבנים: אברכי 'יערות הדבש' נבחנו שעה תמימה על הלכות מוקצה

למעלה מ-40 אברכים מרשת הכוללים 'יערות הדבש' נבחנו במשך שעה תמימה על כל הלכות מוקצה • גדולי הרבנים והדיינים לא הסתירו את התפעלותם מהשליטה המפעימה בשולחן ערוך ובפוסקים • אבד"ק יערות הדבש, המקובל הגה"צ רבי משה פריש, פיזז עם האברכים בסעודת המצווה לכבודה של תורה (חרדים)

המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)

ברשת הכוללים 'יערות הדבש', בראשות המקובל הגה"צ רבי משה פריש, אבד"ק יערות הדבש, ציינו בשבוע החולף אירוע מרומם ומרגש לסיכום פרק לימוד מקיף ויסודי.

המעמד המרכזי, "ברנה יקצורו", נערך עבור למעלה מ-40 אברכים מכולל הלכות שבת שע"י הרשת, אשר התייצבו למבחן סיכום מקיף על כל הלכות מוקצה, אותן למדו ושיננו בעמל, ביגיעה ובהתמדה עצומה לאורך שנה וחצי תמימות.

אל כס הבוחנים, למבחן ממושך שנמשך למעלה משעה תמימה, הסבו גדולי הרבנים והדיינים: הגאון רבי ברוך יהודה היימליך, מדייני חסידות תולדות אהרן; הגאון רבי אפרים פישל מוטצען, גאב"ד קריית הבעש"ט בפתח תקווה; והגאון רבי חיים שמרלר, רב בית המדרש 'היכל צבי' דחסידי צאנז בירושלים.

במהלך המבחן הציגו לומדי הכולל שליטה מרשימה וידיעות מקיפות, תוך שהם מפגינים בהירות נפלאה ועומק עיון ניכר בכל סעיף בשולחן ערוך, ובדברי הפוסקים, ה'שערי ציון' וה'ביאור הלכה'.

הרבנים הבוחנים לא הסתירו את התפעלותם מהיקף החומר ומהבקיאות הרהוטה של האברכים.

לאחר המבחן נערכה סעודת מצווה חגיגית לגומרה של תורה. בשיא המעמד נשא אבד"ק יערות הדבש, הגה"צ רבי משה פריש, דברי חיזוק וברכה בשבח עמלי התורה. בתום דבריו פצחו האברכים יחד עם רבני הכולל בריקודים נלהבים לכבודה של תורה ולומדיה.

המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)
המעמד בכולל 'יערות דבש' (צילום: אלחנן קוטלר / UK Bridge Media)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הלכות שבתהלכות מוקצהרבי משה פרישיערות הדבש

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

נערך להפגנות

||
9

סֵדֶר הֲלָכָה

||
1

הדים למתקפה חסרת התקדים

||
26

סערת 'יום מרן

||
10

שוטרים הוקפצו

||
13

הלם ודמעותת בחניון העמוס

||
5

תאונה לילית

|

ש

בקול קורא מיוחד

כיכר השבת|מקודם

דרעי שיגר איגרת

|

יום זעם בבקו"ם

||
11

מתקפה חסרת תקדים | צפו

||
64

מחאה סוערת

||
7
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר