מילדי החמד ועד רבני העיר בצל הגאב"ד; צפו בתיעוד מרהיב מכל רגעי ההוד של חצי חודש תשרי בבלגיה תיעוד מרהיב מבלגיה הרחוקה: חודש תשרי בצילו של גאב"ד העיר, הגה"צ רבי אהרן שיף. החל מעצרת התפילה יחד עם כלל ילדי החמד, בכינוס רבני העיר בו הרחיב בדברים העומדים על הפרק, במסירת שיחות חיזוק בהיכלי התורה ועד לבדיקת אתרוגים לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:13