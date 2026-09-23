בצל הגאב"ד; צפו בתיעוד מרהיב מכל רגעי ההוד של חצי חודש תשרי בבלגיה
תיעוד מרהיב מבלגיה הרחוקה: חודש תשרי בצילו של גאב"ד העיר, הגה"צ רבי אהרן שיף. החל מעצרת התפילה יחד עם כלל ילדי החמד, בכינוס רבני העיר בו הרחיב בדברים העומדים על הפרק, במסירת שיחות חיזוק בהיכלי התורה ועד לבדיקת אתרוגים לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה (חרדים)
שוקי לרר מגיש תיעוד ממראות הוד קדומים בעיר התורה והחסידות בני ברק, מערב יום הכיפורים בצילם של גדולי הדור המאירים את העולם באור תורתם | החל מתיעוד מהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה עם ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, וכן תיעודים ממעונותיהם של ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן בהדלקת נר החיים, ומהגאון רבי שמעון גלאי מעתיר בתפילה ובתחנונים לישועת הכלל (חרדים)
צפו בתיעוד מרומם מהיכל ישיבת פוניבז' המעטירה בעת תפילת 'כל נדרי' טרם התקדש יום הכיפורים | המשגיח הגה"צ רבי אהרן זאב גרוסברד ירד לפני התיבה, תוך שראשי ורבני הישיבה, הרבנים הגאונים רבי שמואל מרקוביץ, רבי חנוך הבלין, רבי מיכאל קופמן, רבי אהרן זלזניק, רבי אהרן דוד מלאכי, רבי אהרן הרמן ורבי שלמה זלמן איראם, החזיקו את ספרי התורה בידיהם (חרדים)
ראש הממשלה נתניהו התייחס לסוגיית גיוס החרדים בלשון חריפה, התגאה בהקמת חטיבת 'חשמונאים' ושיגר מסר תקיף: "אני מת לגייס את החרדים, מי שיגיד 'נמות ולא נתגייס' - יישלח לכלבוש" | במקביל, בכירי הסיעות החרדיות מבהירים: לא ניכנס לממשלה בלי הסדרת מעמד תלמידי הישיבות תחילה • צפו בדברים (אקטואלי)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי מייפל בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "זה מה שכל אחד חייב לעשות בסוכות הקרוב" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
יו"ר המועצה"ד מעלה אדומים הרב מימון בן ישי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והעניק לו כמידי שנה את האתרוג המרוקאי מבית "באדוש אתרוגי מרוקו" • הראשל"צ בדק את האתרוגים מתוך חביבות של מצווה (חרדים)
זמן קצר לפני כניסת צום יום כיפור, פרסם היוטיובר סרטון העוסק במוסדות חרדיים בניו יורק וצבר מיליוני צפיות. הסרטון מציג האשמות על הונאה לכאורה בתוכניות סבסוד ממשלתיות, זאת מספר חודשים לאחר שמדינת ישראל מנעה את כניסתו וגירשה אותו מנתב"ג עקב פעילותו המסיתה (חרדים, בעולם)
במעמד היסטורי במעונו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, התכנסו גדולי ישראל בערב יום הכפורים למעמד נכתבים לחיים לתורמי קופת העיר | בפתיחת המעמד נשא דברים הגאון רבי יצחק מאיר שטרנבוך, מרבני ישיבת מיר בחשיבות וגודל השעה, בהמשך העתירו גדולי הדור בתפילה על כל שם ושם בפרטיות, להיכתב ולהיחתם לחיים טובים | דוד ארזני מגיש תיעוד (חרדים)
ב'דגל התורה' משדרים היום עסקים כרגיל ושחררו לתקשורת תמונה מישיבת הערכות ראשונה של 'דגל התורה', כאשר לראשונה זה עשרות שנים, בלי חבר הכנסת גפני וגם בלי חבר הכנסת אורי מקלב | יעקב אשר ישב בראש השולחן (חדשות חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, יום טוב ראשון של סוכות בשבת: על מה צריכים להקפיד בבחירת ארבעת המינים, וההיתרים המיוחדים שיש בשנה זו • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
רגעי חרדת קודש ודמעות שליש במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, מאות נערים מתחזקים התכנסו למעמד נורא הוד של קבלת עול מלכות שמים על סף היום הקדוש | הגר"מ שטרנבוך התרגש והתבטא: "אין שום תוקף לברכות שלי, הכל תלוי רק בהתחזקות שלכם בפועל!"| תיעוד מרגש ומלא הוד (חרדים)
הגזבר של עיריית מודיעין עילית אבי עדן, חשף בהרמת כוסית שהתקיימה בעירייה את המצוקה התזרימית הקשה עמה העירייה וראשיה מתמודדים, לטענתו, משרד הפנים חייב 15 מיליון שקל מהקרן לצמצום פערים, אך הכסף עוד לא הועבר | "אני נלחם בשיניים כל חודש", אמר | האזינו לדבריו (חדשות חרדים)
במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק הרביעי: מהי המשנה ולמה צריך את הגמרא? • צפו (חרדים)
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