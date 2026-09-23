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מילדי החמד ועד רבני העיר

בצל הגאב"ד; צפו בתיעוד מרהיב מכל רגעי ההוד של חצי חודש תשרי בבלגיה

תיעוד מרהיב מבלגיה הרחוקה: חודש תשרי בצילו של גאב"ד העיר, הגה"צ רבי אהרן שיף. החל מעצרת התפילה יחד עם כלל ילדי החמד, בכינוס רבני העיר בו הרחיב בדברים העומדים על הפרק, במסירת שיחות חיזוק בהיכלי התורה ועד לבדיקת אתרוגים לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה (חרדים)

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עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
עצרת תפילה ע"י ילדי אנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן במסירת שיעורים בחודש תשרי (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן במסירת שיעורים בחודש תשרי (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן במסירת שיעורים בחודש תשרי (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן במסירת שיעורים בחודש תשרי (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן במסירת שיעורים בחודש תשרי (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן במסירת שיעורים בחודש תשרי (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן בבדיקת אתרוג (צילום: באדיבות המצלם)
גאב"ד אנטווערפן בבדיקת אתרוג (צילום: באדיבות המצלם)

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תשריגאב"ד אנטוורפןהרב אהרן שיף

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