צפו בגלריה מתוך חביבות של מצווה; כך בדק הראשל"צ את האתרוגים המהודרים לקראת החג יו"ר המועצה"ד מעלה אדומים הרב מימון בן ישי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והעניק לו כמידי שנה את האתרוג המרוקאי מבית "באדוש אתרוגי מרוקו" • הראשל"צ בדק את האתרוגים מתוך חביבות של מצווה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:57