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מתוך חביבות של מצווה; כך בדק הראשל"צ את האתרוגים המהודרים לקראת החג

יו"ר המועצה"ד מעלה אדומים הרב מימון בן ישי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והעניק לו כמידי שנה את האתרוג המרוקאי מבית "באדוש אתרוגי מרוקו" • הראשל"צ בדק את האתרוגים מתוך חביבות של מצווה (חרדים)

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הראשל"צ הגר"י יוסף בבדיקת אתרוגים (צילום: באדיבות המצלם)
הראשל"צ הגר"י יוסף בבדיקת אתרוגים (צילום: באדיבות המצלם)
הראשל"צ הגר"י יוסף בבדיקת אתרוגים (צילום: באדיבות המצלם)
הראשל"צ הגר"י יוסף בבדיקת אתרוגים (צילום: באדיבות המצלם)
הראשל"צ הגר"י יוסף בבדיקת אתרוגים (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב יצחק יוסףבחירת אתרוגים

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