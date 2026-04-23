המסורת שהפכה למעצמה | 53 שנים למיזם התורה של מרן בלב תל אביב

במקום בו הכל התחיל: ביוזמת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, נוסד בקהילת יהודי משהד בראשות הגר"ש זביחי 'יום שכולו תורה' ביום העצמאות • מההוראה האישית בתשל"ג ועד לשידורי הענק לכל רחבי העולם • צפו בתיעוד: גדולי ישראל בשיעורים מחצות ועד חצות, ותפילה נרגשת לשלום החיילים (חרדים)

יום שכולו תורה בתל אביב (צילום: יעקב כהן)

בקהילת ״תפארת רפאל״ שבתל אביב בראשות הרב שלמה זביחי רב יהדות משהד איראן וראש המוסדות, המשיכו כמידי שנה את מסורת ה׳בר בי רב׳ יום שכולו תורה ביום העצמאות זו השנה ה-53 בהשתתפות מאות אנשים ובשידור ישיר במדיה.

מסורת זו החלה בשנת תשל״ג בקהילה זו ביוזמתו של מרן זצ"ל בהיותו רבה הראשי של תל אביב-יפו, וביקש ממי ששימש כעוזרו המסור בימים ההם, תלמידו חביבו מזכה הרבים הרב שלמה זביחי לדאוג לשיעורי תורה ביום זה, באומרו שזהו יום חופש מעבודה, וחבל לבטל תורה ביום זה, והוסיף כי אף אם יבוא אדם אחד, זה שווה את המאמץ. 

וממקום זה נפוצה הבשורה לכל הארץ, להפוך יום חולין ליום קדושה, וכיום אין עיר ובית מדרש שלא מקיימים יום שכולו תורה ביום זה.

גדולי ישראל, הראשונים לציון, דיינים, רבני ערים, וגדולי המגידים והמרצים, מסרו שיעורים והרצאות מחצות היום ועד חצות הלילה, כשבחצות הלילה הרב זביחי פתח את שערי ההיכל וערך קבלת עול מלכות שמים מרגשת ותפילה לשלום החיילים.

השיעורים עברו בשידור חי באתר 'כיכר השבת' ובעוד אתרים וערוצים בארץ ובעולם, וכן ביוטיוב לטובת אלו שלא יכלו להשתתף, בהנחייתו של מנכ״ל המוסדות ר׳ רפאל זביחי.

יום שכולו תורה בתל אביב (צילום: יעקב כהן)
הרב עובדיה יוסףיום העצמאותהרב שלמה זביחיהרב שלמה משה עמאריום שכולו תורההרב יצחק יוסףקהילת משהדרפאל זביחי

כל דבר שמרן ייסד, נותר ונשאר עד עצם היום הזה זכותו תגן עלינו אמן
בית יוסף

