כיכר השבת
התרגשות בחסידות

לאחר שש שנים | האדמו"ר חזר למחנה הקיץ וערך טיש עד 3:30 לפנות בוקר

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הגיע לביקור היסטורי במחנה הקיץ בוודבורן שבהרי הקאנטרי לאחר היעדרות של שש שנים | הרבי ערך תפילות ואת השולחנות הטהורים בהשתתפות החסידים | האדמו"ר צפוי לשהות במחנה בשבועות הקרובים (חסידים)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)

התרגשות דקדושה שררה בקרב תושבי מחנה הקיץ של חסידות צאנז קלויזנבורג במחוזר וודבורן בהרי הקאנטרי, לאחר שהאדמו"ר הופיע בהדרו לביקור הוד בקרב תלמידי המחנה, וזאת לאחר שש שנים שלא יצא מביתו נאווה קודש לימי נופש ומנוחה.

האדמו"ר הופיע בצהרי יום שישי, ערב שבת קודש, והתקבל בכבוד גדול ע"י כלל התלמידים, הרבי שהה במהלך השבת במעונו במקום, וערך את התפילות והשולחנות הטהורים בבית המדרש 'בית יצחק' בסמוך למעונו בהשתתפות כלל החסידים שהתרגשו לשהות עם 'המלך בשדה'.

בליל שב"ק נכנס האדמו"ר לעריכת השלחה"ט כחצי שעה לאחר חצות הלילה, והרחיב בפלפול בדרוש ואגדה כיד ה' הטובה עליו - את הטיש סיים הרבי בשעה 3:30 לפנות בוקר.

בשלחה"ט סעודת רעווא דרעווין, חילק הרבי פירות לכלל תלמידי המחנה, ולאחר מכן נשא דברות קודש, דברי תורה מענייני הפרשה, תוך שהוא מחזק ומעורר את הלבבות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום.

כפי התוכנית, האדמו"ר צפוי לשהות בקרב תושבי המחנה בשבועות הקרובים, כאשר כלל התלמידים והתושבים יזכו להנות מאורו של צדיק בשהותו בקרבם.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בקאנטרי (צילום: אייזיק י. - אשי וויינגארטן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

יבואו טהורים

|

התרגשות בחסידות

|

יבואו טהורים

|

בהרי הקאנטרי

|

בירושלים של מעלה

|

רגעים מרגשים

|

בפסגות האלפים

|

ערב ראש חודש אלול

|

ספסל ללא משענת

|

ענבי הגפן

||
1

לרגל השמחה במעונו

|

חגיגת התורה

|

הילולא דצדקיא

|

רגעי קדושה

||
9

לא יהיה קיום למדינה הציונות

||
26

שֶׁפַע קֹדֶשׁ וּמַחֲשָׁבוֹת קְדוֹשׁוֹת

||
6

יִקְרְאוּ לִירוּשָׁלִַים כִּסֵּא

|

במעמד ייחודי 

|

תיעוד מיוחד

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר