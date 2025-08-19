התרגשות דקדושה שררה בקרב תושבי מחנה הקיץ של חסידות צאנז קלויזנבורג במחוזר וודבורן בהרי הקאנטרי, לאחר שהאדמו"ר הופיע בהדרו לביקור הוד בקרב תלמידי המחנה, וזאת לאחר שש שנים שלא יצא מביתו נאווה קודש לימי נופש ומנוחה.

האדמו"ר הופיע בצהרי יום שישי, ערב שבת קודש, והתקבל בכבוד גדול ע"י כלל התלמידים, הרבי שהה במהלך השבת במעונו במקום, וערך את התפילות והשולחנות הטהורים בבית המדרש 'בית יצחק' בסמוך למעונו בהשתתפות כלל החסידים שהתרגשו לשהות עם 'המלך בשדה'.

בליל שב"ק נכנס האדמו"ר לעריכת השלחה"ט כחצי שעה לאחר חצות הלילה, והרחיב בפלפול בדרוש ואגדה כיד ה' הטובה עליו - את הטיש סיים הרבי בשעה 3:30 לפנות בוקר.

בשלחה"ט סעודת רעווא דרעווין, חילק הרבי פירות לכלל תלמידי המחנה, ולאחר מכן נשא דברות קודש, דברי תורה מענייני הפרשה, תוך שהוא מחזק ומעורר את הלבבות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום.

כפי התוכנית, האדמו"ר צפוי לשהות בקרב תושבי המחנה בשבועות הקרובים, כאשר כלל התלמידים והתושבים יזכו להנות מאורו של צדיק בשהותו בקרבם.