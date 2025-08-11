האדמו"ר והמקורבים: שבת מרוממת בפסגות אוסטריה

מעמד חגיגי התקיים בחסידות תולדות אהרן לכבוד בחורי הישיבות הקטנות, בהשתתפות ראשי ישיבות ורבני העדה החרדית | במהלך האירוע נערך סיום מסכתות וחלוקת פרסים | בסיום הערב ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, התוועדות חסידית עד אור הבוקר | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
ברוב פאר והדר נחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג מעמד 'הכנסת ספר תורה' אל היכל ביהמ"ד סקווירא בבית שמש, נדבת ליבו הטוב של הנה"ח ר' שלום פנחס מושקוביץ משיכון סקווירא | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא, וחתנו של האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע (חסידים)
אלפי חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים השתתפו בסעודת ההודאה השנתית, לציון הצלת אדמו"רי החסידות בשנות קדם מגיא צלמוות • האירוע התקיים בהיכל הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, בראשות האדמו"ר מסקולען ירושלים (חסידים)
צפו בתיעוד מרגעים מיוחדים בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בעת שהותו לנופש בניו העמפשיר | במראות קודש נצפה האדמו"ר בתפילות, בנאות דשא, בלימוד התורה, הכנות לשבת קודש ועוד | כן נצפו זקני החסידים לצד ההויז בחור הוגים בתורה בימי מנוחה אלו | סיקור ענק (חסידים)
מאות בחורי באבוב 45, לצד המוני חסידים נטלו חלק במהלך השבוע האחרון בשמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45 | במהלך המאורע נשא האדמו"ר אמרות קודש | בסיום השמחה זכו כלל הנוכחים לקבל שומים וחתיכות סוכר מידי הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך סוף השבוע האחרון, התקיימה מסיבת סיום חגיגית לתלמידי תלמוד תורה מחנובקא בעלזא בבני ברק, לציון סיום לימוד חמשת חומשי תורה|יצוין כי תלמוד התורה ידוע בכך שהתלמידים בו יוצאים לחופשת הקיץ מאוחר יחסית, כאשר השנה הסתיימו הלימודים רק ביום שישי האחרון, למשך שבוע אחד בלבד (חסידים)
בשורה למלמדים בבלעזא : הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר, הורה על העלאת שכר למלמדים בתלמודי התורה, כולל אלו שאינם מתוקצבים | המהלך נועד לחזק את מעמד המחנכים ולהבטיח את המשך פעילותם | המכתב המלא (חסידים)
המוני תושבי אשדוד לצד חסידי נאשכיז ושומרי אמונים, ליוו בפניא דמעלי שבתא, שעה קצרה טרם כניסת השבת, את הרבנית הצדקנית מנאשכיז ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה | בין המלווים נצפו בניה הרבנים, אחיה האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, ירושלים וקריית גת, וכן האדמו"ר מפיטסבורג | יוסי לוי תיעד תיעוד דומע (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו בשמחת בר המצווה לחתן המצוות 'משה יהושע הגר', נכד האדמו"ר מויז'ניץ, בשילוב שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | במעמד ערך חתן המצוות סיום מסכת והאדמו"ר הודיע על נסיעתו הקרובה לגרמניה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
ממרומי גילו, הגיע זקן אדמו"רי בורו פארק, למעמד קביעת מזוזה בפתח הבית של הרה"ג ר' חיים מיכל כהן ממעלניק, ר"מ ומשפיע רוחני בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בב"פ | האדמו"ר קבע מזוזות והסב לטיש לחיים במקום (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות ברחובות, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מקרעטשניף בת לבנו הגה"צ אב"ד קרעטשניף בברכפלד חתן אב"ד ספינקא י-ם, עם החתן נכד האדמו"ר מקאלוב - ארה"ב, בן לבנו אב"ד קאלוב ביתר וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (חסידים)
