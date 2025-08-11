כיכר השבת
האדמו"ר והמקורבים: שבת מרוממת בפסגות אוסטריה

לאחר שבת מרוממת שערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, במקום שהותו לנופש בהרי אוסטריה, נצפה האדמו"ר בעריכת הבדלה בצאת השבת יחד עם מספר מקורבים שזכו לשהות בצילו (חסידים)

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
4
אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב. מדוע המערכת מפרסמת את התגובות דלעיל?????
יהודי אמיתי
3
שבת מרוממת פסגות אוסטריה? טומאת ארץ העמים? מוזר...
פלטיאל
2
האבא הספיק לו נופש בוילה בצפת מה שטוב לאב לא טוב לבן
חיפאי
1
אסור לצאת מארץ ישראל
נחמיה

