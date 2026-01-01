מזל טוב
אלפי חסידים בשמחה אחת: הלילה הכפול בחצר הקודש צאנז | גלריה
אלפי חסידי צאנז נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרה"צ רבי ישראל לעמברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקווא וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.בשמחה שולבה גם מעמד ה'וואכט נאכט' לרגל לידת הנין לאדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יוסף משה דב, אב"ד החסידות בארה"ב, בן לנכדו הרב אהרן מוטצען, חתן הרה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפ"ת | צפו בתיעוד (חסידים)
