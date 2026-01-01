לקראת נישואי בנו לראשונה מאז הכתרתו | הרבי מישועות יעקב בביקור בהיכלם של גדולי ישראל בארץ האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)

