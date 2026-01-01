כיכר השבת
לקראת נישואי בנו

לראשונה מאז הכתרתו | הרבי מישועות יעקב בביקור בהיכלם של גדולי ישראל בארץ

האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)

במעמד קבלת פנים אצל דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)

