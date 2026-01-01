לראשונה מאז הכתרתו | הרבי מישועות יעקב בביקור בהיכלם של גדולי ישראל בארץ
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויחי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, יעקב אבינו מת, או הוא חי ומסתובב בעולם בלי שנכיר אותו? וגם, מדוע הפרשה נקראת ויחי ולא וימות. שהרי, הפרשה עוסקת במיתתו של יעקב? | צפו בשיעור (פרשת השבוע)
בקומת השטיבלעך שבבניין המפואר של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק, נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר. הכלה היא בת לבנו הרה"צ אהרן רוקח, חתן אב"ד ראצפערט ברזיל; עם החתן, בנו של הרה"ג ניסן משה גראס, בן האדמו"ר מהאלמין וחתן הרה"צ יצחק אייזיק כהנא מספינקא (חסידים)
מאות מבני קהילת 'קרן אור' דחסידי ברסלב, התאספו השבוע לסעודת הילולא לזכרו של הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע | המעמד המרומם שולב בחגיגת סיום וחיזוק לרגל סיום הלימוד בספה"ק 'ליקוטי הלכות', יצירת המופת של בעל ההילולה המבארת את השולחן ערוך על פי דרכי החסידות (חסידים)
לרגל הילולת אביו האדמו"ר מוואסלוי זצ"ל, החל בי"א טבת, ערך בנו, ממלא מקומו, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בצאת הצום, לרגל הילולא קדישא בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו, לאהבת התורה, אהבת השי"ת מתוך חסידות פרישות ודרך ארץ | היום צפוי האדמו"ר לפקוד את הציון הק' בחלקת צדיקי בית רוז'ין בבית העלמין בנחלת יצחק שבגבעתיים (חסידים)
במעמד מפואר ומרומם התקיים השבוע מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבניין התלמוד תורה של חסידות באבוב בבורו פארק| ספר התורה נדבת משפחת הנגיד רבי לייבל רובין ע"ה, בונה ומקים בניין הת"ת, לציון יום היארצייט השני לפטירתו | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מבאבוב | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
השבוע נחגגה בארה"ב שמחת בר המצווה לבנו של העסקן הנמרץ הרב חיים מאיר מרקוביץ, הפועל נצורות למען הכלל והפרט בארצות הברית, לקראת השמחה, הגיע הרב מרקוביץ עם בנו לארה"ק להנחת תפילין אצל רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, שיצא מגדרו וערך שמחת בר מצווה במרכז החסידות בהשתתפות כלל החסידים | השבוע, כאמור המשיכה השמחה אל מעבר לים, שם נערכה סעודת בר המצווה המרכזית בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בולטים | צפו בגלריה מהארץ ומארה"ב (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב, השוהה בעיר בני ברק מאז השבת האחרונה, הגיע לפנות בוקר של צום עשרה בטבת לביקור בבית גיסו, האדמו"ר מקוזמיר | השניים הרחיבו בנועם שיח בסיפורי צדיקים שעה ארוכה, בסיום הביקור ליווה הרבי מקוזמיר את גיסו האדמו"ר מאמשינוב עד לרחובה של עיר, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
רבי נתן שקרוי מוהרנ"ת מחזק את האדם, שאין שום מציאות בעולם חוץ מהשם יתברך, ולכן, כל מציאות שמגיעה לאדם היא אך ורק מהשם יתברך, ולכן: המציאות שלך היא, הדבר - הכי מדויק שנכון עבורך | מאמר מיוחד ליום פטירתו של רבי נתן - בעשרה בטבת (חסידים)
מעמד שריפת הפתילות המסורתי בחצר הקודש מעליץ התקיים במוצאי שבת פרשת ויגש, במרכז החסידות ברובע ח' באשדוד, כנהוג מדי שנה במוצאי השבת הסמוכה לימי החנוכה | לאחר סעודת מלווה מלכה, עברו הקהל בסך לקבל 'כוס של ברכה' מידיו של האדמו"ר | שיאו של המעמד היה כאשר הוציאו את התיבה לרחובה של עיר, האדמו"ר עלה לגרם המדרגות שלפני בית מדרשו, שם הוצב הסטנדר הענק, בעת שריפת פתילות הקודש (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת הברית לנין האדמו"ר מבאבוב 45, נכד לחתנו הרה"צ ר' שמחה רובין, מנהל רוחני בישיבת 'אור ישראל' בן הגה"צ רבי חיים יעקב רובין, אבד"ק ציעשנוב ונכד האדמו"ר מסטריזוב, ונכד הרה"ג אב"ד בוקאווסק | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, ערך הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר סעודות הילולת בבתי המדרשות של ברסלב בעיה"ק ירושלים | בני המשפחה והחסידים ציינו השבוע שלוש שנים לנס הצלתו, מאז חזר לחיק משפחתו האהובה, ופתיחת דלתותיו לכל דורש ומבקש את ה' | צפו בתיעודים (חסידים)
בקול רינה והמון חוגג נחגג מעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד הגדול של חסידי רחמסטריווקא בעיה"ק ירושלים, נדבת ליבו של הנגיד הר"ר זרח גליק | בסיום כתיבת האותיות, בה התכבדו רבני ירושלים, יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לעבר היכל בית המדרש, ולאחר מכן הסב הקהל לסעודת מצווה (חסידים)
כמנהגו מדי שנה, נפש האדמו"ר מדארג לימי מנוחה קצרים באתרא קדישא מירון | במוצאי שב"ק לאחר ששהה בקרב בני משפחתו קיבלו החסידים את הבשורה שניתן להיכנס למלווה מלכה, ובהתארגנות מהירה יצאו חמישה טנדרים ממרכז החסידות בבני ברק למירון | צפו בתיעוד (חסידים)
התרגשות דקדושה שררה בקרב חסידי 'ישועות יעקב' ד'סקולען בארה"ק, כאשר לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה לפני כשנה ומחצה הופיע האדמו"ר מישועות יעקב, לביקור מרומם בארץ, לחזק את חסידיו, ולפקוד את קברי הקדמונים הטמונים בארה"ק | את השבת ערך האדמו"ר באתרא קדישא מירון, צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
בחצרות בית ספינקא יעתירו היום לרפואתו השלימה של האדמו"ר מספינקא ב"פ | הרבי שסובל בתקופה האחרונה מכאבים ומסיבוכים רפואיים שהקשו על סדר יומו, יעבור את הניתוח בשעות הבוקר בבית החולים 'קורנל' במנהטן | שמו לתפילה רבי נפתלי צבי בן פערל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
מאות חגגו שבוע שעבר במעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית המדרש הגדול "תולדות אברהם יצחק" לזכרו של העסקן האגדי הרב דוד משה דייטש ז"ל • ספר התורה הוכנס ע"י תלמידיו 'חברי ר' משה'ס שיעור', ומשפחתו • גדולי ישראל ובראשם האדמו"ר מתוא"י והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר השתתפו בכתיבת האותיות (חסידים)
0 תגובות